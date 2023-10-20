Fenerbahçe’den Serdar Aziz ve Joshua King açıklaması!

Milli aranın ardından Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'ye 2 kötü haber geldi.



Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz ve Joshua King sakatlandı.



MR'ı çekilen futbolcular ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi;

Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in Acibadem Saglik Altunizade Hastanesinde görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir.

İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.