Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk Beşiktaş derbisine tam gaz çalışıyor!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk'un bu kritik derbi için planları da belli oldu. Maça yoğun bir baskıyla başlamayı planlayan Buruk, presle Beşiktaş'ın hata yapmasını sağlamaya çalışacak. Beşiktaş savunmasının baskı karşısında hata yaptığı hesap eden başarılı çalıştırıcı erken bir gol bularak hem skorun hem de oyunun kontrolünü ele almak istiyor.

UYARILARI YAPTI

Okan Buruk'un Beşiktaş'ın hücumdaki kozları hakkında da özellikle de Aboubakar ile ilgili savunma oyuncularına bilgi verirken gerekli uyarıları da yapıyor. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Okan Buruk, "Savunmadan çıkarken top kayıplarının olmaması önemli. Rakibimize en zayıf anımızda yakalanmamalıyız. Rakibimizin pas kanallarını kapayarak top kaybı yaptırmalıyız. Tüm oyuncu gücümüz ve konsantrasyonumuz sahada olmalı. Bunu ne kadar iyi yaparsak işimiz de o kadar kolay olur" ifadelerini kullandı.