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Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk Beşiktaş derbisine tam gaz çalışıyor!

Galatasaray’da teknik patron Okan Buruk, Beşiktaş derbisine yoğun baskı ile başlamak istiyor. Buruk, erken golle oyun ve skor üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk Beşiktaş derbisine tam gaz çalışıyor!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam ederken Teknik Direktör Okan Buruk'un bu kritik derbi için planları da belli oldu. Maça yoğun bir baskıyla başlamayı planlayan Buruk, presle Beşiktaş'ın hata yapmasını sağlamaya çalışacak. Beşiktaş savunmasının baskı karşısında hata yaptığı hesap eden başarılı çalıştırıcı erken bir gol bularak hem skorun hem de oyunun kontrolünü ele almak istiyor.

UYARILARI YAPTI
Okan Buruk'un Beşiktaş'ın hücumdaki kozları hakkında da özellikle de Aboubakar ile ilgili savunma oyuncularına bilgi verirken gerekli uyarıları da yapıyor. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Okan Buruk, "Savunmadan çıkarken top kayıplarının olmaması önemli. Rakibimize en zayıf anımızda yakalanmamalıyız. Rakibimizin pas kanallarını kapayarak top kaybı yaptırmalıyız. Tüm oyuncu gücümüz ve konsantrasyonumuz sahada olmalı. Bunu ne kadar iyi yaparsak işimiz de o kadar kolay olur" ifadelerini kullandı.



NELSSON GÖZDEN DÜŞTÜ
Davinson Sanchez transfer edildikten sonra Galatasaray'da 3 maçtır yedek kaldığı için ayrılık mesajı veren Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nda da gözden düştü. Nelsson; Kazakistan ve San Marino maçlarına da yedek başladı.

ZANIOLO'NIN İSMİ GEÇMEDİ
İtalyan basını, Nicolo Zaniolo ile ilgili yaşanan flaş gelişmeleri duyurdu. Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen ve men cezası alan isimlerden Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali'nin verdikleri ifadelerde Zaniolo'dan hiç bahsetmediği bildirildi.

ZİYECH MÜJDESİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'la karşılaşacağı mücadelenin çalışmalarını sürdürdü. Sakatlığından ötürü bir süre takımdan ayrı kalan Hakim Ziyech de dün sabah antrenmanında takımla çalışmaya çıktı. Yaşanan bu gelişme teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekibi fazlasıyla mutlu etti. Ziyech'in Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer almasının beklenmediği ancak kadroda olacağı da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılı ekip, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş derbisini kayıpsız atlatıp hafta içi B. Münih maçına odaklanmak istiyor.

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