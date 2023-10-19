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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç programı açıklandı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı belli oldu. 3. turda ilk maçlar 31 Ekim 2023 Cuma günü oynanacak.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 17:11 Güncelleme 19 Ekim 2023, 17:21
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta... Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu ZTK'da 3. tur maç programı açıklandı.

İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme müsabakaları;




EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kura çekimine, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekteri Taner Sensever ve kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda 38 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Bu tura, 2. eleme turunu geçen 25 takım ile birlikte Süper Lig'den Hatayspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor da katıldı.


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