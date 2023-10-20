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Galatasaray- Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı! Oktay Derelioğlu, İlker Yağcıoğlu, Ulaş Özdemir, Evren Turhan...

TAKVİM'in usta yazarları Galatasaray- Beşiktaş derbisini masaya yatırdı. Oktay Derelioğlu: Galatasaray bu derbide iki adım daha önde... İlker Yağcıoğlu: Galatasaray kadro, form ve psikolojik olarak üstün taraf... Evren Turhan: Galatasaray üç puanı alır. Çünkü daha iyi takım. Ulaş Özdemir: Favori ev sahibi ama Beşiktaş kazansa dahi yarışa dahil olabilir mi! dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:02
Galatasaray- Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı! Oktay Derelioğlu, İlker Yağcıoğlu, Ulaş Özdemir, Evren Turhan...

Süper Lig, milli ara sonrası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Beşiktaş yarın Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Takvim'in usta yazarları İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ulaş Özdemir, derbiyi masaya yatırdı.

Oktay Derelioğlu, "Galatasaray bu derbide iki adım önde diyebiliriz. Form grafiğini de sezon başından bu yana artırıyor. Elinde çok kaliteli oyuncuları, geniş bir kadroları var" yorumunda bulundu. İlker Yağcıoğlu, "Maçın favorisi tabii ki Galatasaray... Form durumu ve psikolojik olarak da üstün taraf. Kazanması sürpriz olmaz.

Ama sonuçta bu bir derbi. Krizde olan Beşiktaş için de bir anlamda kurtuluş şansı" dedi. Evren Turhan, "G.Saray kazanır. Çünkü daha iyi takım" ifadelerini kullandı. Ulaş Özdemir, "Galatasaray'ın favori olduğu doğru. Beşiktaş kazansa dahi yarışa dahil olabilir mi! Pek sanmıyorum!" diye konuştu.

SON 10 DERBİNİN SADECE 1'İ BERABERE
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 derbinin 1'i beraberlikle sona erdi. Kartal 5, Aslan ise 4 kez kazandı.

GALATASARAY ÇOK FORMDA
1-Derbide G.Saray kesin kazanır söylemine katılıyor musunuz? G.Saray derbide iki adım önde. Form grafiği de sezon başından bu yana artırıyor. 2-Beşiktaş kaybederse kesin olarak yarıştan kopar mı? Beşiktaş kaybederse, kesin olarak yarıştan kopmaz. Buna katılmıyorum. Çünkü lig uzun bir maraton.
3-Derbide hangi oyuncular ön plana çıkacaktır? Cimbom'da sayabilecek birçok yıldız var. Beşiktaş'ta da Aboubakar ve Cenk öne çıkabilir.
4-G.Saray'ı Bayern Münih maçının olması olumsuz etkiler mi? 1 maç daha fazla oynayacaklar. Bu olumsuz etkilemez. G.Saray'ın kadrosu zaten bunu kaldırabilecek seviyede. (OKTAY DERELİOĞLU)

YARIŞTAN KOPAR!
1-Derbide G.Saray kesin kazanır söylemine katılıyor musunuz? G.Saray form durumu ve psikolojik olarak üstün taraf. Ama sonuçta bu bir derbi. 2-Beşiktaş kaybederse kesin olarak yarıştan kopar mı? Beşiktaş derbiyi kaybederse yarıştan kopar. Puan olarak çok geride kalır.
3-Derbide hangi oyuncular ön plana çıkacaktır? Golcüler ön plana çıkacaktır. Bir taraftar Icardi diğer tarafta Aboubakar sonuca direkt etki edecekler.
4-G.Saray'ı Bayern Münih maçının olması olumsuz etkiler mi? Başka bir maç olsa akılları Bayern Münih maçında olabilirdi. Derbi olması, Galatasaray'ın avantajı. (İLKER YAĞCIOĞLU)

KESİN DİYEMEYİZ!
1-Derbide Galatasaray kesin kazanır söylemine katılıyor musunuz? Galatasaray'ın favori olduğu doğru ama kesin kazanır söylemi bence yanlış. 2-Beşiktaş kaybederse kesin olarak yarıştan kopar mı? Beşiktaş kazansa dahi yarışa dahil olabilir mi! Pek sanmıyorum.
3-Derbide hangi oyuncular ön plana çıkacaktır? Hadziahmedovic, Salih Uçan, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi gibi isimler ön palana çıkar.
4-Galatasaray'ı Bayern Münih maçının olması olumsuz etkiler mi? Etkilemez. Maç başlarken hiçbir Galatasaraylı B.Münih maçını düşünmeyecektir. (ULAŞ ÖZDEMİR)

DAHA İYİ TAKIM
1-Derbide G.Saray kesin kazanır söylemine katılıyor musunuz? Kesin söylemine katılmıyorum ama Galatasaray favori. Çünkü daha iyi takım.
2-Beşiktaş kaybederse kesin olarak yarıştan kopar mı? Kesin diyemeyiz ama yüzde 90 Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalayamaz.
3-Derbide hangi oyuncular ön plana çıkacaktır? Icardi ve Aboubakar ön plana çıkar.
4-Galatasaray'ı B. Münih maçının olması olumsuz etkiler mi? Etkilemez. Çünkü Galatasaray bu tip maçları oynamaya çok alışık.

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