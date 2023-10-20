Galatasaray- Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı! Oktay Derelioğlu, İlker Yağcıoğlu, Ulaş Özdemir, Evren Turhan...

Oktay Derelioğlu, "Galatasaray bu derbide iki adım önde diyebiliriz. Form grafiğini de sezon başından bu yana artırıyor. Elinde çok kaliteli oyuncuları, geniş bir kadroları var" yorumunda bulundu. İlker Yağcıoğlu, "Maçın favorisi tabii ki Galatasaray... Form durumu ve psikolojik olarak da üstün taraf. Kazanması sürpriz olmaz.

Ama sonuçta bu bir derbi. Krizde olan Beşiktaş için de bir anlamda kurtuluş şansı" dedi. Evren Turhan, "G.Saray kazanır. Çünkü daha iyi takım" ifadelerini kullandı. Ulaş Özdemir, "Galatasaray'ın favori olduğu doğru. Beşiktaş kazansa dahi yarışa dahil olabilir mi! Pek sanmıyorum!" diye konuştu.