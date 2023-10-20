Galatasaray- Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı! Oktay Derelioğlu, İlker Yağcıoğlu, Ulaş Özdemir, Evren Turhan...

Süper Lig, milli ara sonrası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Beşiktaş yarın Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Takvim'in usta yazarları İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ulaş Özdemir, derbiyi masaya yatırdı.
Oktay Derelioğlu, "Galatasaray bu derbide iki adım önde diyebiliriz. Form grafiğini de sezon başından bu yana artırıyor. Elinde çok kaliteli oyuncuları, geniş bir kadroları var" yorumunda bulundu. İlker Yağcıoğlu, "Maçın favorisi tabii ki Galatasaray... Form durumu ve psikolojik olarak da üstün taraf. Kazanması sürpriz olmaz.
Ama sonuçta bu bir derbi. Krizde olan Beşiktaş için de bir anlamda kurtuluş şansı" dedi. Evren Turhan, "G.Saray kazanır. Çünkü daha iyi takım" ifadelerini kullandı. Ulaş Özdemir, "Galatasaray'ın favori olduğu doğru. Beşiktaş kazansa dahi yarışa dahil olabilir mi! Pek sanmıyorum!" diye konuştu.
SON 10 DERBİNİN SADECE 1'İ BERABERE
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 derbinin 1'i beraberlikle sona erdi. Kartal 5, Aslan ise 4 kez kazandı.
GALATASARAY ÇOK FORMDA
1-Derbide G.Saray kesin kazanır söylemine katılıyor musunuz? G.Saray derbide iki adım önde. Form grafiği de sezon başından bu yana artırıyor. 2-Beşiktaş kaybederse kesin olarak yarıştan kopar mı? Beşiktaş kaybederse, kesin olarak yarıştan kopmaz. Buna katılmıyorum. Çünkü lig uzun bir maraton.
3-Derbide hangi oyuncular ön plana çıkacaktır? Cimbom'da sayabilecek birçok yıldız var. Beşiktaş'ta da Aboubakar ve Cenk öne çıkabilir.
4-G.Saray'ı Bayern Münih maçının olması olumsuz etkiler mi? 1 maç daha fazla oynayacaklar. Bu olumsuz etkilemez. G.Saray'ın kadrosu zaten bunu kaldırabilecek seviyede. (OKTAY DERELİOĞLU)