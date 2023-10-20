Fenerbahçe’nin yıldızı Batshuayi ile yollar ayrılıyor mu?

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de önemli bir kararın eşiğine gelindiği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon az şans bulan ve taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği Batshuayi'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıktı. Belçikalı oyuncu, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı, Batshuayi takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Belçika Milli Takımı'nda 52 maça çıkan tecrübeli santrfor, 27 gol sevinci yaşadı.

SÜREYİ BEĞENMEDİ

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de aldığı sürelerden memnun olmadığı ve bu durumdan şikayetçi olduğu belirtiliyor.