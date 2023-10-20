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Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe önemli bir kararın eşiğine geldi. Batshuayi’nin devre arasında başka bir takıma satılmasının söz konusu olduğu bildirildi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Fenerbahçe’nin yıldızı Batshuayi ile yollar ayrılıyor mu?

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de önemli bir kararın eşiğine gelindiği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon az şans bulan ve taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği Batshuayi'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıktı. Belçikalı oyuncu, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı, Batshuayi takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Belçika Milli Takımı'nda 52 maça çıkan tecrübeli santrfor, 27 gol sevinci yaşadı.

SÜREYİ BEĞENMEDİ
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de aldığı sürelerden memnun olmadığı ve bu durumdan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

SAMET AKAYDIN HAFTANIN 11'İNDE
Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydın, Euro 2024 elemelerinde haftanın en iyi 11'ine seçildi. Samet Akaydın Hırvatistan ve Letonya maçlarındaki performansıyla bu başarıya layık görüldü. Samet Akaydın'ın milli takımdaki bu performansının ardından Sarı-Lacivertli ekipte daha fazla forma şansı bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SANTOS'TAN LUAN PERES KAMPANYASI!
Son yıllarda Brezilya Serie A'da şampiyonluk yarışından uzakta kalan Santos'ta taraftarlar, sosyal medyada tecrübeli stoper Luan Peres'in transferi için kampanya başlattı. Santos taraftarının bu aksiyonu Brezilya basınında da haber konusu oldu. Santos, Luan Peres'in bonservisini 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Belçika ekibi Club Brugge'dan 2.8 milyon Euro'ya almış ve oyuncuyu sezon sonunda Marsilya'ya 4.5 milyon Euro karşılığında satmıştı. Önceki sezon Sarı-Lacivertli ekibi katılan Luan Peres'in sözleşmesi yaşadığı sakatlık ve yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe tarafından dondurulmuş durumda.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe, pazar akşamı Kadıköy'de oynayacağı lig maçını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. İdman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.



ÇEBİ'DEN DEV PRİM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi'nin Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda oyuncularına 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin Aralık ayının bayında kongre olması nedeniyle Galatasaray derbisine çok önem verdiği belirtildi. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor.



ASLAN'I GÖZÜNE KESTİRDİ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak kulübede yer alan Burak Yılmaz, bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde Galatasaray ile ilgili analizlerini sürdürüyor. Yılmaz'ın, Cimbom'un Angelino ile Zaha'dan oluşacak ve yumuşak karnı olarak gördüğü sol kanadı aktif olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Burak Yılmaz'ın Onur Bulut ve Rachid Ghezzal ile rakibini zor duruma düşürmeyi planladığı, son haftalarda formda bir görüntü çizen Milot Rashica'nın da bu ikiliye saha içinde destek vereceği gelen haberler arasında yer alıyor. Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki ilk sınavını İstanbulspor'a karşı vermiş ve sahadan 2-0 gülerek ayrılmıştı.



KARTAL'DA ROSIER İSYANI!
Fransız sağ bek Valentin Rosier, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. G.Saray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından 8 ve 0 yazan ceketli fotoğraf paylaşan Rosier bir anda gündeme oturdu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Bu yaptığı tam anlamıyla bir saygısızlık. Kimse kulüpten büyük değildir. Rosier hemen takımdan gönderilmeli" paylaşımı yaptı. Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Rosier, Liverpool maçını hatırlatan paylaşımı da silmedi.



HAKEMLERİMİZ EURO 2024'Ü HEDEFLEMELİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem formaları için düzenlenen sponsorluk anlaşması töreninde konuştu. Büyükekşi, "Şu anda hakemlerimiz uluslararası arenada çok önemli işler yapıyorlar. Her zaman hakemlerimize söylüyorum. İlk hedefiniz EURO 2024'e gitmek olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 1 hakemimiz görev yapıyor. Bu sayıyı artırmalıyız. Bizim ana hedefimiz orası olmalı" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024'e katılmaya hak kazanması ile ilgili olarak da "Bunlar göğsümüzü kabartan,. futbolumuz için de önemli adımlar" dedi.



YENİ SÖZLEŞMEYİ KUTLUYORUZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi. Antrenman öncesinde, 50 yaşına giren Buruk'u kutlayan Özbek, "Hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum" diye konuştu. Okan Buruk ise "16 aydır birlikteyiz. Çok güzel günler geçirdim. Şampiyonluk yaşadık. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah başarılar devam eder"

GALİBİYETE ODAKLANDIK
Alanyaspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçında galibiyete odaklandıklarının altını çizdi. Erdoğan, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefimiz taraftarımıza galibiyet hediye etmek" dedi.

SANCHO'YA HER ŞEY YASAK
Ada basını, M. United'da kadro dışı b-ı rakılan Jadon Sancho'nun takım arkadaşlarıyla iletişim kurmasının ve yemek yemesinin yasaklandığını yazdı. Sancho'nun ocakta ayrılacağı bildirildi.

HAFTANIN MVP'Sİ SHENGELİA
İtalyan ekibi Virtus Bologna'da oynayan Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Gürcü oyuncu, A. Berlin maçında 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.



F.BAHÇE BEKO'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ
THY EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko bir ara 18 sayı geri düştüğü maçta Fransız ekibi Asvel Lyon'u 15 sayı farkla mağlup etmeyi başardı. İlk devreyi 13 sayı farkla geride kapatan Fenerbahçe, ikinci devrede savunmasını sertleştirerek galibiyeti aldı. Maçı 17 sayıyla tamamlayan Tarık Biberovic, EuroLeague kariyerinin en skorer maçını oynadı. Sarı-Lacivertliler, çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatarak ligdeki 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko, gelecek hafta Bayern Münih deplasmanında olacak.



YAPTIRIM YOK YASAK VAR!
UEFA İcra Komitesi, tüm İsrail topraklarındaki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı değerlendirmesi sonrasında, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verdi. İsrail kulüplerinden Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'den de kendi sahalarındaki karşılaşmalar için ülkelerinin toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun stadyumlar önermeleri talep edildi.



İDMANA ALMADILAR
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım karşısında sessiz kalmadığı için Bayern Münih tarafından kadro dışı bırakılan Faslı yıldız Noussair Mazraoui, tek başına antrenman yaptı. Bayern Münih yönetiminin 25 yaşındaki futbolcu ile görüştüğü ve tarafların duruşlarının net olduğu aktarıldı. Mazraoui, Filistin-İsrail arasında yaşananların ardından, "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

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