Fenerbahçe’nin yıldızı Batshuayi ile yollar ayrılıyor mu?

ÇEBİ'DEN DEV PRİM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi'nin Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda oyuncularına 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin Aralık ayının bayında kongre olması nedeniyle Galatasaray derbisine çok önem verdiği belirtildi. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor.
ASLAN'I GÖZÜNE KESTİRDİ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak kulübede yer alan Burak Yılmaz, bu hafta sonu deplasmanda oynayacakları derbi öncesinde Galatasaray ile ilgili analizlerini sürdürüyor. Yılmaz'ın, Cimbom'un Angelino ile Zaha'dan oluşacak ve yumuşak karnı olarak gördüğü sol kanadı aktif olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Burak Yılmaz'ın Onur Bulut ve Rachid Ghezzal ile rakibini zor duruma düşürmeyi planladığı, son haftalarda formda bir görüntü çizen Milot Rashica'nın da bu ikiliye saha içinde destek vereceği gelen haberler arasında yer alıyor. Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki ilk sınavını İstanbulspor'a karşı vermiş ve sahadan 2-0 gülerek ayrılmıştı.
KARTAL'DA ROSIER İSYANI!
Fransız sağ bek Valentin Rosier, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti. G.Saray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından 8 ve 0 yazan ceketli fotoğraf paylaşan Rosier bir anda gündeme oturdu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, "Bu yaptığı tam anlamıyla bir saygısızlık. Kimse kulüpten büyük değildir. Rosier hemen takımdan gönderilmeli" paylaşımı yaptı. Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Rosier, Liverpool maçını hatırlatan paylaşımı da silmedi.
HAKEMLERİMİZ EURO 2024'Ü HEDEFLEMELİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem formaları için düzenlenen sponsorluk anlaşması töreninde konuştu. Büyükekşi, "Şu anda hakemlerimiz uluslararası arenada çok önemli işler yapıyorlar. Her zaman hakemlerimize söylüyorum. İlk hedefiniz EURO 2024'e gitmek olmalı. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 1 hakemimiz görev yapıyor. Bu sayıyı artırmalıyız. Bizim ana hedefimiz orası olmalı" dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024'e katılmaya hak kazanması ile ilgili olarak da "Bunlar göğsümüzü kabartan,. futbolumuz için de önemli adımlar" dedi.
YENİ SÖZLEŞMEYİ KUTLUYORUZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi. Antrenman öncesinde, 50 yaşına giren Buruk'u kutlayan Özbek, "Hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum" diye konuştu. Okan Buruk ise "16 aydır birlikteyiz. Çok güzel günler geçirdim. Şampiyonluk yaşadık. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah başarılar devam eder"
GALİBİYETE ODAKLANDIK
Alanyaspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçında galibiyete odaklandıklarının altını çizdi. Erdoğan, "Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hedefimiz taraftarımıza galibiyet hediye etmek" dedi.
SANCHO'YA HER ŞEY YASAK
Ada basını, M. United'da kadro dışı b-ı rakılan Jadon Sancho'nun takım arkadaşlarıyla iletişim kurmasının ve yemek yemesinin yasaklandığını yazdı. Sancho'nun ocakta ayrılacağı bildirildi.
HAFTANIN MVP'Sİ SHENGELİA
İtalyan ekibi Virtus Bologna'da oynayan Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Gürcü oyuncu, A. Berlin maçında 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.