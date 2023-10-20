Orta saha takviyesine yeşil ışık! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor ekranlarında bomba açıklamalar: Abdullah Avcı isterse...

O GÜN AZ BİLE SÖYLEDİM
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetli olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Pendik maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir sistem var. Maçtan sonra hakemin ceza alacağını söyledi TFF yetkilileri, almadı. O gün Pendik'in de hakkı yendi" diye konuştu.
BAKASETAS TEKLİFİMİZİ GERİ ÇEVİRDİ
Başkan Ertuğrul Doğan, haziran ayında sözleşmesi bitecek Bakasetas'a yeni teklif yaptıklarını ancak kabul etmediğini söyledi. Doğan, "Avcı ile bunu görüşeceğiz" dedi.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIK KABUSU
Alanyaspor ile maçına hazırlanan Trabzonspor'da Orsic ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıklarının devam ettiği, Bakasetas'ın da milli takımda sorun yaşadığı belirtilmişti.
Bakasetas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Ayrıca Trezeguet, ayak bileği burkulan Onuachu sakat. Fernandez de ağrı hissettiği için yeniden tedaviye alındı. Bardhi ise gribal enfeksiyon sorunu yaşıyor.
ALANYA MAÇINA YOĞUN İLGİ
Bordo-Mavili taraftarlar, Alanyaspor maçı için 20 bin bilet aldı. Maç saatine kadar bilet satışı sürecek. Tribünlerin büyük bir bölümünün dolması bekleniyor.