Orta saha takviyesine yeşil ışık! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor ekranlarında bomba açıklamalar: Abdullah Avcı isterse...

O GÜN AZ BİLE SÖYLEDİM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetli olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Pendik maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir sistem var. Maçtan sonra hakemin ceza alacağını söyledi TFF yetkilileri, almadı. O gün Pendik'in de hakkı yendi" diye konuştu.

BAKASETAS TEKLİFİMİZİ GERİ ÇEVİRDİ

Başkan Ertuğrul Doğan, haziran ayında sözleşmesi bitecek Bakasetas'a yeni teklif yaptıklarını ancak kabul etmediğini söyledi. Doğan, "Avcı ile bunu görüşeceğiz" dedi.