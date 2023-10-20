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Orta saha takviyesine yeşil ışık! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor ekranlarında bomba açıklamalar: Abdullah Avcı isterse...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalrda bulundu. Doğan, “Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, isterse biz gider elimizden geleni yaparız. Yazın almak isteyip alamadığımız isimler oldu. Ocak ayında bu futbolcuları getirmeyi arzuluyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Orta saha takviyesine yeşil ışık! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan A Spor ekranlarında bomba açıklamalar: Abdullah Avcı isterse...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Birçok konu hakkında görüş belirten Doğan, sorulara içtenlikle yanıt verdi. Bir süredir ismi yeniden Trabzonspor ile anılan Anthony Nwakaeme hakkında görüş bildiren Doğan, "Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, isterse gider elimizden geleni yaparız" dedi.

HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİ
Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolları hiç ayırmamış gibi devam ettiklerini aktaran Başkan Ertuğrul Doğan, "Hoca ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci...

Biliyorsunuz Türkiye'de şampiyon olmak yetmiyor, kutlamak da önemli. Başımızda bir hoca varken Abdullah Avcı dahil kimseyle görüşmedim. Hoca ile arkadaş olarak her zaman konuştuk ama hiçbir zaman Trabzonspor olmadı konumuz o dönemde. Hocanın aklında Trabzonspor olduğunu göreve geldikten sonra gördük" ifadelerini kullandı.

ÖNCE YOLLAYACAĞIZ
Yazın bir oyuncuyu çok istediğini fakat alamadığını belirten Başkan Doğan, bu futbolcunun orta sahada oynadığını dile getirdi ve şöyle konuştu: Almak istediğimiz fakat alamadığımız isimler oldu. Ocak ayında getirmeyi istiyorum. Gelecek sezonu planlayacağız. İçerideki oyunculardan çıktıktan sonra bu transferleri yapacağız.

O GÜN AZ BİLE SÖYLEDİM
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin iyi niyetli olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Pendik maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir sistem var. Maçtan sonra hakemin ceza alacağını söyledi TFF yetkilileri, almadı. O gün Pendik'in de hakkı yendi" diye konuştu.

BAKASETAS TEKLİFİMİZİ GERİ ÇEVİRDİ
Başkan Ertuğrul Doğan, haziran ayında sözleşmesi bitecek Bakasetas'a yeni teklif yaptıklarını ancak kabul etmediğini söyledi. Doğan, "Avcı ile bunu görüşeceğiz" dedi.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK KABUSU
Alanyaspor ile maçına hazırlanan Trabzonspor'da Orsic ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıklarının devam ettiği, Bakasetas'ın da milli takımda sorun yaşadığı belirtilmişti.

Bakasetas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Ayrıca Trezeguet, ayak bileği burkulan Onuachu sakat. Fernandez de ağrı hissettiği için yeniden tedaviye alındı. Bardhi ise gribal enfeksiyon sorunu yaşıyor.

ALANYA MAÇINA YOĞUN İLGİ
Bordo-Mavili taraftarlar, Alanyaspor maçı için 20 bin bilet aldı. Maç saatine kadar bilet satışı sürecek. Tribünlerin büyük bir bölümünün dolması bekleniyor.

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