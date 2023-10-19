UEFA’dan flaş İsrail kararı! İsrail’de Bir sonraki duyuruya kadar...

UEFA icra takibinin bugün aldığı karar doğrultusunda bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA maçları oynanmayacağını açıkladı. Ayrıca Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'in kendi sahalarındaki maçların İsrail toprakları dışında alternatif statlarda oynanacağı da bildirildi.

AVRUPA KUPASINDAKİ 2 MAÇ ERTELENDİ

UEFA, Villarreal - Maccabi Haifa ve Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşmalarının da ertelendiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal - Maccabi Haifa karşılaşması 6 Aralık Çarşamba gününe ertelenirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu'nda 26 Ekim Perşembe günü oynanacak Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk karşılaşmasının ise 25 Kasım Cumartesi günü oynanacağını açıkladı.