TFF’den İsrail katliamına sessiz kalmadı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak

Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.
Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.
SİVİLLERİN OLDUĞU HASTANEYİ BOMBALADI
Soykırımcı İsrail bu sefer de masumların bulunduğu hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi şehit oldu.
TFF'DEN GAZZE KARARI
Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan vahşete sessiz kalmadı ve bir karar aldı.
MAÇLARDAN ÖNCE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK
TFF, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak futbol müsabakalarına takımların siyah bant ile çıkacağını ve maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.