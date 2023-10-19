Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan dobra açıklamalar: Hastalıklı yapıyı değiştireceğiz

Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı dün basın karşısına çıktı. Abdullah Avcı, "Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğim" şeklinde esprili bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca "Şampiyonluk sonrası süreç için 'Hastalıklı bir yapı var' söylemini oyun anlamında söylemiştim. Her şeyi deneyip sonuç alamıyorduk. Belki fazla öz güven... Şu an Napoli de yaşıyor. Futbolda bunlar var. Hastalıklı yapıyı değiştirmek için buradayım" diye konuştu.

ÇOCUKLAR ÖLMESİN!

Avcı, "Nerede kalmıştık? Trabzonspor'un bulunduğu yerde yarış vardır. Kısa süreçte, Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığını alıp nerelere ulaşabiliyoruz, devre arasına ve sezon sonuna planlama yaparak hareket etmek hedeflerimiz var. F.Bahçe ve G.Saray iyi kadrolar, yüksek maliyetli kadrolar kurdular. Kırılmalar olacaktır. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayacağız. Trabzonspor'un da, benim de hedeflerimiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de" dedi. Abdullah hoca, "İsrail-Filistin süreci... Çocukların ve masumların öldüğü bir savaşın kazananı olmaz. Umarım dünya buna sağduyuyla doğru bir şekilde yaklaşarak en kısa sürede çözüm üretip herkesi rahatlatır" dedi.