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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da devre arası için transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. Aslan, Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkat çeken o ismin peşine düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 12:43 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:43
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Sarı-kırmızılı ekip ligin 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Cimbom zorlu mücadeleden 3 puan alıp şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Aslan bir yandan derbi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Galatasaray bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ocak ayında yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Sarı-kırmızılı takımın 8 numara pozisyonu için rotasını Danimarka'ya çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

FENER'E KARŞI İZLEDİLER

Galatasaray'ın Nordsjaelland forması giyen Filidişili orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Scout ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Konferans Ligi maçında da takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Scoutların oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Galatasaray'ın devre arasında Oliveira ile yollarını ayırması durumunda Diomande için ocak ayında hamle yapacağı aktarıldı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Diomande bu sezon toplam 17 maçta görev aldı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

21 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 asist yaptı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Genç yıldızın kontratı 2024 yılında sona erecek.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Mohamed Diomande'nin bonservis değeri 2.5 milyon euro.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Merkez orta sahada oynayan genç futbolcu 10 numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler


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