Galatasaray’dan sürpriz transfer! Fenerbahçe maçında izlediler

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip ligin 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Cimbom zorlu mücadeleden 3 puan alıp şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.
Aslan bir yandan derbi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.
Galatasaray bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ocak ayında yollarını ayırmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın 8 numara pozisyonu için rotasını Danimarka'ya çevirdiği öğrenildi.
FENER'E KARŞI İZLEDİLER
Galatasaray'ın Nordsjaelland forması giyen Filidişili orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Scout ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı Konferans Ligi maçında da takip ettiği öğrenildi.
Scoutların oyuncu için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.
Galatasaray'ın devre arasında Oliveira ile yollarını ayırması durumunda Diomande için ocak ayında hamle yapacağı aktarıldı.
Diomande bu sezon toplam 17 maçta görev aldı.
21 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 asist yaptı.
Genç yıldızın kontratı 2024 yılında sona erecek.
Mohamed Diomande'nin bonservis değeri 2.5 milyon euro.
Merkez orta sahada oynayan genç futbolcu 10 numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor.