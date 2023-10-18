Fenerbahçe’den taraftarı üzecek karar! Devre arasında...

"Ocak ayında ne olacağına dair bir öngörümüz yok. Şu anda bizim oyuncu izlemelerimiz devam ediyor. Planlama yaparken antrenör olarak kafanızda bir oyun kurgusu olması lazım. Transferi de buna göre yapmak lazım. Çok ince eledik ve sık dokuduk. Sezon başında en çok zorlandığımız transferler Fred ve Szymanski oldu ama geri adım atmadık. Devre arası transferine ilişkin ise şunu söyleyebilirim ki bu sene hiç kimse bir yere gidemez."