Spor dünyası İsrail’in katliamı sonrası birleşti üst üste kınama mesajı geldi! Kerem Aktürkoğlu, Arda turan, Merih Demiral...

İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırı spor dünyasında da büyük tepkiyle karşılandı.
İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırı spor dünyasında da büyük tepkiyle karşılandı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kınama mesajları yayımladı. Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukların, sivillerin, hiçbir suçu olmayan binlerce insanın gözlerimizin önünde katledilmesine sessiz kalamayız. Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez. Şimdi susarsam, ömrüm boyunca vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve yıllardır bitmeyen zulme karşı susmayacağım" ifadelerini kullandı.
İşte paylaşımlar:
MESUT ÖZİL, "Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır! Bu tam bir kabus. İnsanlık nerede?
ARDA TURAN: İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak.
MERİH DEMİRAL, İbrahim Suresi'nin 42. ayetini paylaştı: Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O, sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak
MERT HAKAN YANDAŞ: Masum bebeklerin, çocukların, insanların, katledilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum.
BUNUN ADI IRKÇILIK
İsrail'in katliamları sonrasında dünya futbolunun önemli yıldızları destek mesajı yayınladı. Destek mesajları sonrasında yıldız oyunculara kulüplerinden yaptırım geldi.
Alman ekiplerinden Mainz, 1 ay önce kadrosuna kattığı Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini Filistin'e destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle feshettiğini açıkladı.
Bayern Münih forması giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui ise yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, Mazraoui'nin kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi.
Karim Benzema, Gazze için "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları esirgemeyen bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için" mesajı yayınladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Karim Benzema'yı terör örgütü ile bağlantısı olmakla suçladı.
Nice, Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
SALAH'TAN ÇAĞRI!
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Gazze için yardım çağrısında bulundu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, "Böyle bir zamanda konuşmak kolay değil.
Gazze halkının acil şekilde gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Oradaki insanlar çok kötü durumda. Liderleri, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık kazanmalı" ifadelerini kullandı. Salah önceki gün de Mısır'ın Kızılay'ına bağışta bulunmuştu. Yapılan bağış miktarı hakkında bilgi verilmezken 1.5 milyon Euro olduğu iddia edilmişti.