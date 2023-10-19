Spor dünyası İsrail’in katliamı sonrası birleşti üst üste kınama mesajı geldi! Kerem Aktürkoğlu, Arda turan, Merih Demiral...

ARDA TURAN : İsrail sivilleri öldürüyor. Bu zalim eyleme karşı tüm dünya birlik olmalı ve ses çıkarmalıdır. Bugün tepki göstermeyen herkes sorumlu olacak.

MERİH DEMİRAL, İbrahim Suresi'nin 42. ayetini paylaştı: Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O, sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözleri dehşetten dışarı fırlayacak

Bayern Münih forması giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui ise yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, Mazraoui'nin kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi.

Karim Benzema, Gazze için "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları esirgemeyen bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için" mesajı yayınladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Karim Benzema'yı terör örgütü ile bağlantısı olmakla suçladı.

Nice, Filistin'e destek içeren sosyal medya paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını açıkladı.