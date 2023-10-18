Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

PSG'DEN DEV TEKLİF Habere göre, PSG 'nin başkanı ve sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, yaz transfer döneminde Arda Güler 'i kadroya katmak için 20 milyon Euro teklif etti.

'NASSER AL-KHELAIFI BUNU HAKARET OLARAK ALGILADI'



İspanyol basınında yer alan ifadelere göre, Nasser Al-Khelaifi bunu bir hakaret olarak algıladı ve bir transfer misillemesi yapmaya hazırlanıyor.



