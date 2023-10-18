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Arda Güler Nasser Al-Khelaifi'yi çıldırttı! 'Saygısızlık'

Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev takımlarını peşine takan Arda Güler'in tercihi Real Madrid olmuştu. Milli yıldızın transfer sürecinde PSG'den de teklif aldığı ve verdiği yanıtla Nasser Al-Khelaifi'yi çıldırttığı öğrenildi. İşte Fransız basınının da doğruladığı haberin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 16:32 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:36
Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu Arda Güler, gündemden düşmüyor.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Birçok dev kulübün devrede olduğu ancak Real Madrid'i tercih eden genç yıldızla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Fransız devi PSG'nin de devreye girdiği ancak Real Madrid'e transfer olan Arda, yaptıklarıyla ünlü iş adamını çıldırttı. İşte tüm yaşananlar ve tüm detaylar...

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Sezon başında Avrupa devlerinin transfer listesinin başında bir Türk yer alıyordu.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başta Real Madrid ve Barcelona'nın yer aldığı elit Avrupa takımlarının transfer listesine girdi.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

BARCELONA ÇOK UĞRAŞTI

Katalan devi, Sportif Direktör Deco'yu bu transfer için görevlendirdi.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen Barcelona, Arda Güler'i kadroya katmak için her şeyi göze almasına rağmen transferi tamamlayamamıştı.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

ARDA'NIN TERCİHİ REAL MADRID OLDU

Arda Güler, gelen transfer teklifleri arasından Real Madrid'de karar kıldı.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Ailesiyle birlikte İspanya'ya giden genç oyuncu, Başkan Florentino Perez'in katıldığı özel bir imza töreniyle kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

İSPANYOL BASININDAN FLAŞ İDDİA

İspanyol basını, Arda Güler'in transfer sürecinde yaşanan kimsenin bilmediği bir konuyu okuyucularıyla paylaştı.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

PSG'DEN DEV TEKLİF

Habere göre, PSG'nin başkanı ve sahibi olan Nasser Al-Khelaifi, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadroya katmak için 20 milyon Euro teklif etti.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

ARDA PSG İLE İLGİLENMEDİ

18 yaşındaki oyuncu ise Paris Saint-Germain'in teklifiyle ilgilenmeyerek Real Madrid'e imza attı.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

'NASSER AL-KHELAIFI BUNU HAKARET OLARAK ALGILADI'

İspanyol basınında yer alan ifadelere göre, Nasser Al-Khelaifi bunu bir hakaret olarak algıladı ve bir transfer misillemesi yapmaya hazırlanıyor.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

FRANSIZ BASINI DA DOĞRULADI

Fransız basını da bu konuya geniş yer ayırdı. Fransa'da yayınlanan haberlerde, Arda Güler'in PSG'nin teklifiyle hiç ilgilenmemiş olması Nasser Al-Kheliaif'yi fazlasıyla kızdırdığı belirtiliyor.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

PSG'nin, Real Madrid'e büyük bir transfer çalımı atmaya hazırladığı da iddia edildi.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

ARDA ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sezon başı ABD'de gerçekleştirilen kampta sakatlanan Arda Güler'in, Las Palmas karşısında yedekler arasında olması bekleniyordu.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’

Genç oyuncu son yapılan antrenmanda bir kez daha sakatlanmıştı. Sabah'ın haberine göre sakatlığını atlatan Arda Güler takımla çalışmalara başladı.

Arda Güler Nasser Al-Khelaifi’yi çıldırttı! ’Saygısızlık’


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