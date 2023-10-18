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Fenerbahçe'ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Fenerbahçe'de ocak transfer çalışmaları şimdiden başladı. 6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, Sebastian Szymanski'den sonra ikinci bir Polonyalıyı takıma kazandırmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 16:10 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:10
Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Kanarya'da bir yandan transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Fenerbahçe'de hedef, ocak ayına bırakılan 6 numara transferinin gerçekleştirilmesi...

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Sarı-lacivertlilerin önemli bir ismi takibe aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Sportif direktör Mario Branco, Polonyalı ön libero Damian Szymanski'yi bir süredir takip ediyor.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Branco, Yunanistan'ın AEK takımında oyuncunun menajeri ile temas halinde.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Damian Szymanski için Polonyalı futbolcu için AEK ile de temasa geçilebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

28 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir girişimin olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Damian Szymanski, ön libero dışında stoperde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Atina ekibiyle bugüne kadar çıktığı 130 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Szymanski'nin AEK ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

AEK'nın yanı sıra Daha önce Wisla Plock, GKS Belchatow, Jagiellonia Bialystok ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Szymanski, 15 kez forma giydiği Polonya Milli Takımı'yle 2 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde


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