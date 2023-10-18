Fenerbahçe’ye 2. Szymanski! Branco o ismin peşinde

Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Kanarya'da bir yandan transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de hedef, ocak ayına bırakılan 6 numara transferinin gerçekleştirilmesi...
Sarı-lacivertlilerin önemli bir ismi takibe aldığı öğrenildi.
Sportif direktör Mario Branco, Polonyalı ön libero Damian Szymanski'yi bir süredir takip ediyor.
Branco, Yunanistan'ın AEK takımında oyuncunun menajeri ile temas halinde.
Damian Szymanski için Polonyalı futbolcu için AEK ile de temasa geçilebileceği iddia edildi.
28 yaşındaki oyuncu için devre arasında bir girişimin olabileceği öne sürüldü.
Damian Szymanski, ön libero dışında stoperde de görev yapabiliyor.
Atina ekibiyle bugüne kadar çıktığı 130 maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.
Szymanski'nin AEK ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
AEK'nın yanı sıra Daha önce Wisla Plock, GKS Belchatow, Jagiellonia Bialystok ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.
Szymanski, 15 kez forma giydiği Polonya Milli Takımı'yle 2 kez gol sevinci yaşadı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.