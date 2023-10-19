Sonucu merakla beklenen derbi maç yıldızlarının da savaşı olacak! Goller Mauro Icardi ve Vincent Aboubakar’dan bekleniyor

Zirve yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi için geri sayıma geçildi. Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.

Aslan'da 3 gol, 4 asist üreten Kerem Aktürkoğlu yine takımı adına büyük bir koz olacak. Bu sezon çok fazla süre alamasa da Cenk Tosun, ligde Cimbom'a karşı oynadığı 15 maçta 4 gol, 2 asist üreterek öne çıkmayı başarıyor.

YILDIZLAR İŞ BAŞINDA Ev sahibi Galatasaray 'ın 8 gol 1 asistlik performansıyla dikkati çeken golcüsü Mauro Icardi ile Kartal'ın hücumdaki silahı olan ve 8 maçta 4 gol, 1 asist üreten Vincent Aboubakar'ın performansı sonuca büyük etki edecek.

HER YERDE REKABET

Derbide rekabet, birçok alanda sürecek. Galatasaray'da 5 maçta 1 gol kaydeden Wilfried Zaha ile Kara Kartal'da toparlanma sürecinde olan ve 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan da beklenti büyük.

Öte yandan Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, 7 maçta 604 dakika sahada kaldı ve etkili oyunuyla beğeni topladı. Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ise 4 maçta 358 dakika sahada kaldı ve 1 de asist üretmeyi bildi. Sonucu merakla beklenen derbi karşılaşması öncesinde öncesinde Galatasaray 22 puan ile 2, Beşiktaş ise 16 puan ile 4. sırada bulunuyor.