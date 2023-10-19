Sonucu merakla beklenen derbi maç yıldızlarının da savaşı olacak! Goller Mauro Icardi ve Vincent Aboubakar’dan bekleniyor

Zirve yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi için geri sayıma geçildi. Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.
Zirve yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi için geri sayıma geçildi. Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.
YILDIZLAR İŞ BAŞINDA
Ev sahibi Galatasaray'ın 8 gol 1 asistlik performansıyla dikkati çeken golcüsü Mauro Icardi ile Kartal'ın hücumdaki silahı olan ve 8 maçta 4 gol, 1 asist üreten Vincent Aboubakar'ın performansı sonuca büyük etki edecek.
Aslan'da 3 gol, 4 asist üreten Kerem Aktürkoğlu yine takımı adına büyük bir koz olacak. Bu sezon çok fazla süre alamasa da Cenk Tosun, ligde Cimbom'a karşı oynadığı 15 maçta 4 gol, 2 asist üreterek öne çıkmayı başarıyor.
HER YERDE REKABET
Derbide rekabet, birçok alanda sürecek. Galatasaray'da 5 maçta 1 gol kaydeden Wilfried Zaha ile Kara Kartal'da toparlanma sürecinde olan ve 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan da beklenti büyük.
Öte yandan Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, 7 maçta 604 dakika sahada kaldı ve etkili oyunuyla beğeni topladı. Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ise 4 maçta 358 dakika sahada kaldı ve 1 de asist üretmeyi bildi. Sonucu merakla beklenen derbi karşılaşması öncesinde öncesinde Galatasaray 22 puan ile 2, Beşiktaş ise 16 puan ile 4. sırada bulunuyor.
RAKAMLAR CİMBOM DİYOR
Cimbom, derbi öncesinde istatistiklerde rakibi Beşiktaş'ı geride bıraktı. 17.4 ile daha çok gol beklentisi oluşturan G.Saray, 12.3 oran tutturan Kartal'a göre isabetli şut, ikili mücadele, hava topu gibi birçok alanda daha önde.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşılaşacak. Cimbom'un, Beşiktaş'a göre istatistiklerde daha iyi olması dikkati çekiyor. 2.75 puan ortalamasına sahip Aslan yüzde 87 galibiyet yüzdesi elde ederken, Kara Kartal ise yüzde 62'de kaldı. 8 haftada 4 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, rakiplerine 0.5 oranında izin verdi. 9 gol yiyen Beşiktaş 1.1 oran yakaladı.
Cimbom 26, Beşiktaş 19 gol fırsatı buldu. Gol beklentisinde Galatasaray'ın 17.4, Beşiktaş'ın ise 12.3 oranda olduğu görülüyor. 465 pas yapan Beşiktaş, 404'te kalan rakibini geride bıraktı.
İsabetli şut oranında da Galatasaray 6.1, Beşiktaş 5 oran tutturdu. İkili mücadelelerin yüzde 54.3'ünü kazanan Cimbom, 50.8 oranlı rakibini geçti. Galatasaray 10.6 top kapma, Beşiktaş da 8.3 top kapma oranı yakaladı. Hava toplarında da Galatasaray 18.3, Beşiktaş ise 12.4 oran elde etti.
BURUK İLK 11'İ ŞEKİLLENDİRDİ
Aslan'ın hocası Okan Buruk, derbi 11'ini netleştirmeye başladı. Kalede Fernando Muslera'yı oynatacak Buruk, savunmayı Boey-Abdülkerim- Davinson-Angelino'dan oluşturacak. Orta sahada Lucas Torreira ile Tanguy Ndombele'yi birlikte görevlendirecek Buruk, kanatlarda ise Barış Alper Yılmaz ile Zaha'yı değerlendirecek. Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a karşı forvet arkası, Mauro Icardi ise en ileri uçta görev yapacak.
CIBARA'YA YENİ GÖREV
G.Saray, Cemal Özgörkey'in istifa etmesinin ardından Mehmet Cibara'nın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirildiğini duyurup, başarı diledi.
DERBİYİ MELER YÖNETECEK
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yöneteceği duyuruldu.