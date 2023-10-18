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Galatasaray Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek!

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde 8 maçın 7'sini kazanan ve lider Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Galatasaray, son dönemde zor günler geçiren ve Burak Yılmaz ile toparlanmaya çalışan Beşiktaş'ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:05 Güncelleme 18 Ekim 2023, 15:16
Galatasaray Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek!

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde 8 maçın 7'sini kazanan ve lider Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Galatasaray, son dönemde zor günler geçiren ve Burak Yılmaz ile toparlanmaya çalışan Beşiktaş'ı konuk edecek.

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre dev karşılaşmada Halil Umut Meler görev alacak.

HALİL UMUT MELER'İN KARNESİ

36 yaşındaki hakem şu ana kadar Beşiktaş'ın 21 maçında düdük çaldı. Bu mücadelelerde 5 derbi maçı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu maçlardan, 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken 2 defa mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Halil Umut Meler'in görev aldığı 21 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 6'sı derbiydi.Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 5 kez galibiyet alırken 1 defa sahadan mağlup ayrıldı.


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