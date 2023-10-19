Carlo Ancelotti Arda Güler’e forma giydirmiyor! O tarihe kadar oynatmama kararı aldı...

Real Madrid 'in sezon başı kampında sakatlanan ve iyileştikten sonra çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlık yaşayan Arda Güler 'le ilgili Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti 'nin flaş bir karar aldığı öne sürüldü.

AS'ta yer alan haberde; İtalyan çalıştırıcının genç futbolcuyla ilgili çok titiz davrandığı ve yeniden sakatlık yaşamasın diye milli futbolcuyu kasım ayına kadar oynatmama kararı aldığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun söz konusu süreçte yapacağı idmanlarda daha da güçlenmesi planlanıyor.