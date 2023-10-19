Beşiktaş’ın yıldız isimleri milli aradaki performanslarıyla dikkat çekti! Burak Yılmaz oyunculardan memnun

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılacak olan Beşiktaş'ta milli takıma giden oyuncuların gösterdikleri performanslar 37 yaşındaki genç hoca Burak Yılmaz'ı fazlasıyla memnun etti.

Letonya maçının ikinci yarısında oyuna giren Cenk Tosun ise attığı 2 golle dikkat çekti. Bu üç ismin skorer performansı derbi öncesi teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı sevindirdi. Genç hocanın derbide maçın gidişatına göre üç ismi de kullanmayı planladığı öğrenildi.





MERT GÜNOK MÜJDESİ

Trendyol Süper lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta derbi öncesi sevindirici bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatan başarılı file bekçisi Mert Günok, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Mert Günok'un, teknik ekibin görev vermesi durumunda Galatasaray deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

CAN KAYBI OLMAMASI ÖNEMLİ

Almanya'daki evinde yangın çıkan milli futbolcu Salih Özcan, "Allah'a şükür durumumuz iyi. Çok şükür sadece maddi hasar oluştu. Önemli olan kimsenin yaralanmaması. Can kaybı olmaması önemli" ifadelerini kullandı.

NEYMAR'A YENİ KONTROL

Uruguay maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Neymar, sol dizinden bir problem yaşadı. Koltuk değnekleriyle stattan ayrılan futbolcunun durumunun yapılacak yeni kontroller sonrası netleşecek.

İKİ YIL SONRA GELEN GOL

Son galibiyetini 19 yıl önce Lihtenştayn'a karşı alan San Marino, Danimarka'ya elemelerde 2-1 yenilirken 772 gün aradan sonra gol kaydetmiş oldu. Futbolcular, gol sonrası çok büyük bir sevinç yaşadı.

DEPLASMAN YASAĞI KALKTI

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Rams Park'ta oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde misafir takım taraftarlarının da yer alacağına karar verdi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz" denildi.



100. YIL FORMASIYLA DERBİYE

G.Saray, Beşiktaş maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına forma çıkardı. Sarı-Kırmızılılar'ın, taraftarların büyük beğenisini kazanan forma ile Beşiktaş derbisine çıkmayı düşündüğü öğrenildi.



TİMUR'UN İDDİALARI HAYAL ÜRÜNÜ

MHK'NIN eski başkanı Lale Orta, G.Saray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un, "Adana Demir- Fenerbahçe maçından sonra VAR odasından çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdi" iddiası için, "Hukuk Kurulu, incelemeden sonra açıklama yapacak. Ben de bu hayal ürünü açıklamalara yanıt vereceğim" dedi.

FAGIOLI'DEN OLAY İTİRAFLAR

Yasadışı bahis oynadığı için 7 ay futboldan men edilen Juventuslu Nicolo Fagioli, "Tonali bana bir site önermişti. Bağımlısı oldum. Sonra kendimi 3 milyon Euro borcun içinde buldum. Bacaklarımı kırmakla tehdit ettiler. Çok ağladım" dedi.

HATAY HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 2 grup halinde gerçekleştirilen pas ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.



PLANA SADIK KALMALIYIZ FENERBAHÇE

Beko Başantrenörü Dimitris İtoudis bugün saat 20.45'te konuk edecekleri Asvel ile iligili "Sahada uzun beşlerle kalabilen, atletik ve tecrübeli oyunculara sahip bir takımla karşılaşacağız Özellikle ribaundlarda üstün olmalı ve rakibimizin fiziksel gücüne cevap verebilmeliyiz. Oyun planımıza 40 dakika boyunca sadık kalmalıyız." dedi.

SEZON BAŞI HAYAL EDEMEZDİK

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, galibiyet serisi hakkında "Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelenlerin karakterleri, lider özellikleri ve kalite olarak yüksek seviyede olmaları bizim bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı. Tabii ki hocanın da katkısı inanılmaz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. 16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi" dedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KARARLIYIZ

Fenerbahçe'nin Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde- Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Bu sene çok kararlıyız. Ana hedefimiz ligi kazanmak. Şu ana kadar da iyi gidiyoruz. Odaklanmış bir şekilde yolumuza devam edersek, kalitemizi de gösterirsek şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

BASKETBOL 1. LİGİ'NE SPONSOR

Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nden sonra Basketbol 1. Ligi'nin de isim sponsoru oldu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "2 yıl boyunca Türkiye Sigorta liglerimize büyük katkı sağlayacak. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



LİVERPOOL'DAN MUSİALA ATAĞI

Ada basını Liverpool'un, Bayern Münih ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki Alman futbolcu Jamal Musiala ile ilgilendiğini öne sürdü. Musiala bu sezon 8 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.



LAPORTA'YA SORUŞTURMA AÇILDI

Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldı.



TÜRK HAKEMLİĞİNDE BİR İLK

TFF'nin NG Kütahya Seramik ile yapılacak iş birliği ile 2026-2027 sezonun sonuna kadar tarihte ilk kez Süper Lig, 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Ziraat Tü-r kiye Kupası ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk alınacak.