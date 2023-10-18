Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, Filistin'e yapılan zulme sessiz kalmadı! "İnsanlık galip gelmeli"

"Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında." ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerine seslenen 31 yaşındaki futbolcu, "Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.

1.5 MİLYON EURO DESTEK BAĞIŞINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan İngiliz devi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, "Mohamed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" dedi. Nazar, Salah için bunun ilginç bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını dile getirdi.

Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermezken edinilen bilgiye göre rakamın 1.5 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN