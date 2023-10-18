Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimiz, İsrail'in, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kınama mesajları yayımladı.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan kınama mesajında, şunlar kaydedildi;

"Gazze'de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze'de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımladığı kınama mesajında şöyle denildi;

"Gazze'de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz." görüşlerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü'nün de internet sitesinde yayımladığı açıklamada şu mesaj iletildi;

"Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

KATİL İSRAİL DİYEMEDİLER!



Yapılan paylaşımlarda terör kınanırken, İsrail'in adının geçmemesi ise tepki çekti.



