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İsmail Kartal'ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 16 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe'de, futbolcular gösterdiği performansla ilgi görmeye devam ediyor. Bu ilgi; transferde olduğu kadar milli takımlarda da yaşanıyor. Birçok oyuncusunu milli takıma gönderen sarı lacivertlilerde bir isme daha müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 14:52 Güncelleme 17 Ekim 2023, 14:52
İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Kanarya, İsmail Kartal öndeliğinde ligde çıktığı 8 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Sarı-lacivertliler diğer yandan Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Fenerbahçe, ön elemeler de dahil olmak üzere şimdiye kadar Avrupa'da çıktığı 8 mücadeleden sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Alınan galibiyetler ve oynanan futbol sonrası İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarların adeta gönlünde taht kurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Diğer yandan ise İsmail Kartal yönetiminde bazı futbolcuların performansında ciddi bir artış gözlemlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Bu oyunculardan birisi ise Norveçli futbolcu Joshua King.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

31 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Fakat Joshua King, Jorge Jesus yönetiminde istenilen performansı gösteremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Norveçli oyuncu yeni sezonda ise İsmail Kartal yönetiminde resmen küllerinden doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

King, yeni sezonda Fenerbahçe ile 10 karşılaşmada sahada yer alırken 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Joshua King'e son olarak bu başarılı performansı sonrası müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçen oyuncu, Norveç Milli Takım teknik direktörü Stale Solbakken'in gözüne de yeniden girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

King'in kasımda oynanacak İskoçya maçının kadrosunda yer almasına kesin gözle bakılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’ın gözdesi milli takıma! Bir ismi daha parlattı


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