Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Aslan yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele ederken rotasyonu bol bir kadro kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Bu anlamda Cimbom'da ara transfer dönemi için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Galatasaray'da bu anlamda gündeme ise sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Fotomaç'ta yer alan haberde Aslan'ın son olarak Okan Buruk'un talimatıyla o genç yetenek ile yakından ilgilendiği öğrenildi.