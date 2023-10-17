Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.
Sarı-kırmızılılarda yaşanılan bu şampiyonluk sonrası Aslan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için ön eleme maçları oynamaya hak kazanmıştı.
Galatasaray, ön elemeleri başarılı bir şekilde geçerken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Aslan yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele ederken rotasyonu bol bir kadro kurulması için çalışmalar devam ediyor.
Bu anlamda Cimbom'da ara transfer dönemi için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Galatasaray'da bu anlamda gündeme ise sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde Aslan'ın son olarak Okan Buruk'un talimatıyla o genç yetenek ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların listesine aldığı futbolcu ise Kayserispor'un 18 yaşındaki ön liberosu Baran Gezek.
Okan Buruk'un U19 takımının Arnavutluk'la 1-1 berabere kaldığı maçı izlettiği ve Ali Turap ve Hüseyin Ertürk'ün takip edildiği maçta Baran Gezek'in öne çıkan isim olduğu aktarıldı.
Çağdaş Atan'ın keşfi olan, Kayseri'nin 6 maçında forma giyen Baran'ın bir süre daha izleneceği bildirildi.
BARAN GEZEK KİMDİR?
18 yaşındaki Baran Gezek futbola Kayserispor alt yapısında başladı. Ardından Kayserispor'un A takım seviyesine yükseldi.
Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha ve on numara pozisyonunda görev alabiliyor.
Baran Gezek ayrıca Türkiye U19 Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak forma terletiyor.