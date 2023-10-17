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Galatasaray'a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, devre arasında yapılacak transfer takviyeleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Buruk, yönetimden sürpriz bir ismi istedi. İşte Galatasaray'ın yeni Kerem'i...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 11:28 Güncelleme 17 Ekim 2023, 11:28
Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı-kırmızılılarda yaşanılan bu şampiyonluk sonrası Aslan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için ön eleme maçları oynamaya hak kazanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaray, ön elemeleri başarılı bir şekilde geçerken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Aslan yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele ederken rotasyonu bol bir kadro kurulması için çalışmalar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Bu anlamda Cimbom'da ara transfer dönemi için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaray'da bu anlamda gündeme ise sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Fotomaç'ta yer alan haberde Aslan'ın son olarak Okan Buruk'un talimatıyla o genç yetenek ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı-kırmızılıların listesine aldığı futbolcu ise Kayserispor'un 18 yaşındaki ön liberosu Baran Gezek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Okan Buruk'un U19 takımının Arnavutluk'la 1-1 berabere kaldığı maçı izlettiği ve Ali Turap ve Hüseyin Ertürk'ün takip edildiği maçta Baran Gezek'in öne çıkan isim olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Çağdaş Atan'ın keşfi olan, Kayseri'nin 6 maçında forma giyen Baran'ın bir süre daha izleneceği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

BARAN GEZEK KİMDİR?

18 yaşındaki Baran Gezek futbola Kayserispor alt yapısında başladı. Ardından Kayserispor'un A takım seviyesine yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha ve on numara pozisyonunda görev alabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi

Baran Gezek ayrıca Türkiye U19 Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak forma terletiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a 2. Kerem Aktürkoğlu! Okan Buruk bizzat istedi


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