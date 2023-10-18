Fenerbahçe’de İsmail Yüksek’in 3 yıllık dönüşümü şaşırttı!

Fenerbahçe, 2020 yılında Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer ettiğinde kimse ondan böyle bir yükseliş beklemiyordu. Hatta kendi bile son milli maçın ardından benzer açıklamalar yaptı.



VAZGEÇİLMEZ OLDU



3 yıl önce alt liglerde boy gösteren genç ön libero, Kanarya'ya geldikten sonra Balıkesirspor. Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Buralarda oynayarak gelişen İsmail 2 yıldır Kanarya'nın kadrosunda kaldı. Bu yılki performansıyla da hem Kanarya'nın hem de Milli Takım'ın vazgeçilmezi oldu.



TERMİNATÖRE DÖNÜŞTÜ



İsmail'in orta sahada rakiplerini 'yutmasında' fiziksel gelişiminin de payı büyük. İlk geldiğinde zayıf bir fiziğe sahip olan İsmail, sarı-lacivertlilerde doğru yüklemeler ile adeta bir terminatöre dönüştü. Korkutan fiziğiyle rakiplerin yetenekli ayakları ondan çekinir hale geldi.

"ÇOK ÇALIŞTIM"



İsmail Yüksek, Letonya maçı sonrasında geldiği noktayı şöyle özetledi: ""4 yıl öncesinde bana bu günleri yaşayacağımı söyleseler, gülerdim. Allah'a inandım, çalıştım. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. EURO 2024 bileti alan kadroda olacağımı söyleseler, aklımdan bile geçirmezdim."