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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi gerçekleşti! İşte eşleşmeler

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek. Süper Lig takımlarının da katılım göstereceği tur öncesi kura çekimi gerçekleştirildi. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 14:14 Güncelleme 17 Ekim 2023, 14:55
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur kura çekimi gerçekleşti! İşte eşleşmeler

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig takımlarının da katılım göstereceği tur öncesi kura çekimi gerçekleştirildi.

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri;

Antalyaspor - 52 Orduspor

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor

Gençlerbirliği - Mehmet Akif Üniversitesi

Menemen FK - Nevşehir Belediyespor

Arnavutköy - Gölcükspor

Konyaspor - Erbaaspor

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Somaspor - Talasgücü

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor

Boluspor - Karaman FK

Adanaspor - Hacettepe FK

Sivasspor - Artvin Hopaspor

MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor

Ümraniyespor - Orduspor 1967

Hatayspor - Sarıyer

Karacabey - Bornova

Erzurumspor - Diyarbekirspor

İstanbulspor - Kepezspor

Düzcespor - Kuşadasıspor

Alanyaspor- Kütahyaspor

İnegölsğpr - Derincespor

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu

Altay - Aliağa

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Çankaya Spor Kulübü

Kasımpaşa - Aksaray Belediyespor

Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor

Manisa FK - Pazarspor


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