Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur kura çekimi gerçekleşti! İşte eşleşmeler

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam edecek.
Süper Lig takımlarının da katılım göstereceği tur öncesi kura çekimi gerçekleştirildi.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri;
Antalyaspor - 52 Orduspor
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor
Gençlerbirliği - Mehmet Akif Üniversitesi
Menemen FK - Nevşehir Belediyespor
Arnavutköy - Gölcükspor
Konyaspor - Erbaaspor
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Somaspor - Talasgücü
Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe FK
Sivasspor - Artvin Hopaspor
MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Hatayspor - Sarıyer
Karacabey - Bornova
Erzurumspor - Diyarbekirspor
İstanbulspor - Kepezspor
Düzcespor - Kuşadasıspor
Alanyaspor- Kütahyaspor
İnegölsğpr - Derincespor
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu
Altay - Aliağa
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Çankaya Spor Kulübü
Kasımpaşa - Aksaray Belediyespor
Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor
Manisa FK - Pazarspor