Nottingham Forest Fenerbahçe’nin yıldızı Michy Batshuayi’den vazgeçemiyor! Yeni teklifle Kanarya’nın kapısını çalacak...

Sezon başında Fenerbahçe'den Michy Batshuayi 'yi kadrosuna katmak isteyen ve bu yönde bir atak yapan Nottingham Forest , kulüpler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle süreci askıya almıştı. Ancak; Nottingham'ın Batshuayi ısrarının sürdüğü ortaya çıktı.

Ali Koç yönetiminin, cazip bir teklife hayır demeyeceği gelen haberler arasında. Edin Dzeko geldikten sonra gölgede kalan 30 yaşındaki futbolcunun da bu teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.

TEKLİF HAZIRLIĞINDALAR İngiltere'den gelen son bilgilere göre; hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Nottingham Forest , Michy Batshuayi için devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye güncellenmiş bir teklif sunacak.

27 GOLE KATKI YAPTI

Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıkan 1.85 boyundaki futbolcu, 23 gol atarken, 4 de asist yaptı. Bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi olmak üzere toplam 11 maça çıkan Batshuayi, 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Fenerbahçe'nin, sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek futbolcunun kontratını 1 sene daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

10 MİLYON EURO BÜTÇE

Ada ekibinin, 9 milyon Euro güncel değeri olan Michy Batshuayi için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif sunmayı düşündüğü öğrenildi.