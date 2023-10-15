Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması gündeme geldi.
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması gündeme geldi.
Devre arasında yeni bir operasyon yapacak olan sarı-kırmızılılarda planlamalar sürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, kolları sıvadı.
Gönderilecek isimleri belirleyen Cimbom, yerine gelecek isimler üzerinde çalışmalar yapıyor.
Sarı-kırmızılılarda ayrılacaklar listesinin başında ise Sergio Oliveira yer alıyor.
Portekizli oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan yönetim, transfer için düğmeye basmış durumda.
2 OYUNCU ÖN PLANA ÇIKTI!
Teknik heyetin orta saha gündeminde ise 2 oyuncu ön plana çıkıyor.
İLK ADAY VECINO!
Yeni Asır'ın haberine göre; Bunlardan biri, Okan Buruk'un çok istediği, ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino.
Lazio formasıyla son dönemde çok iyi bir performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha, aynı zamanda Torreira'nın da vatandaşı.
32 yaşındaki Uruguaylı için, Lazio ile tekrar temasa kurulacak.
LEMINA DA LİSTEDE!
Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer isim ise eski oyuncusu Mario Lemina.
Okan Buruk, Lemina'yı Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşündüğü için istiyor.
30 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'de Wolves formasıyla bu sezon tüm maçlarda oynadı.