Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Lazio formasıyla son dönemde çok iyi bir performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha, aynı zamanda Torreira'nın da vatandaşı.

32 yaşındaki Uruguaylı için, Lazio ile tekrar temasa kurulacak.

LEMINA DA LİSTEDE!

Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer isim ise eski oyuncusu Mario Lemina.

Okan Buruk, Lemina'yı Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşündüğü için istiyor.

30 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'de Wolves formasıyla bu sezon tüm maçlarda oynadı.