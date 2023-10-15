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Galatasaray'da Oliveira'nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Galatasaray'da Sergio Oliveira kadroda düşünülmüyor. Sarı kırmızılılarda kadroda yer bulmakta zorlanan Portekizli yıldız ile ocak ayında yollar ayrılıyor. Aslan, Oliveira'nın yerine iki aday belirledi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:47 Güncelleme 15 Ekim 2023, 16:47
Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması gündeme geldi.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Devre arasında yeni bir operasyon yapacak olan sarı-kırmızılılarda planlamalar sürüyor.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, kolları sıvadı.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Gönderilecek isimleri belirleyen Cimbom, yerine gelecek isimler üzerinde çalışmalar yapıyor.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Sarı-kırmızılılarda ayrılacaklar listesinin başında ise Sergio Oliveira yer alıyor.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Portekizli oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan yönetim, transfer için düğmeye basmış durumda.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

2 OYUNCU ÖN PLANA ÇIKTI!
Teknik heyetin orta saha gündeminde ise 2 oyuncu ön plana çıkıyor.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

İLK ADAY VECINO!
Yeni Asır'ın haberine göre; Bunlardan biri, Okan Buruk'un çok istediği, ancak taraftar tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Lazio formasıyla son dönemde çok iyi bir performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha, aynı zamanda Torreira'nın da vatandaşı.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

32 yaşındaki Uruguaylı için, Lazio ile tekrar temasa kurulacak.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

LEMINA DA LİSTEDE!
Sarı-kırmızılıların listesindeki diğer isim ise eski oyuncusu Mario Lemina.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

Okan Buruk, Lemina'yı Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşündüğü için istiyor.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler

30 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'de Wolves formasıyla bu sezon tüm maçlarda oynadı.

Galatasaray’da Oliveira’nın yerine 2 aday! İşte o isimler


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