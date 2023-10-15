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Rade Krunic'ten Fenerbahçe talebi!

Fenerbahçe'nin Rade Krunic ısrarı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde yeniden hamle yapmayı planladığı Boşnak futbolcu, Milan ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Resti çeken Krunic, Milan yönetimine son sözünü söyledi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 18:16 Güncelleme 15 Ekim 2023, 18:16
Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef 20. şampiyonluk.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

9 yıllık hasreti bu sezon gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip yaz transfer dönemini hareketli geçirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Sezona hırslı başlayan Kanarya, ligde çıktığı 8 maçtan da galip ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Hızını alamayan Fenerbahçe, Avrupa'da da oynadığı 8 maçta hata yapmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

İsmail Kartal'ın öğrencileri toplam 16 maçı da kazanarak iki kulvarda da liderliğini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Şampiyonluk hasretini bu sezon gidermek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında takviye yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Kadrosunda rahat rotasyon yapabilen İsmail Kartal, 6 numara pozisyonunda sorun yaşayabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Tecrübeli çalıştırıcının ön libero hattında İsmail Yüksek ve Miguel Crespo bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Bu pozisyonda rotasyon sıkıntısı yaşayan Kartal, yönetimden transfer istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Kurmaylar yaz aylarında yoğun şekilde ilgilendiği Rade Krunic'i bir türlü takviye edememişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Boşnak yıldızı bırakmak istemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Krunic, Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon euroluk teklifini reddetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Ancak tecrübeli yıldız bu teklifi reddettiğine pişman oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

MILAN F.BAHÇE'NİN YANINA YAKLAŞAMADI!
İtalyan devi Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin ardından Krunic ile masaya oturdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Çizme ekibi yıldız oyuncusu ile sözleşme yenilemek istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Milano devi Krunic'e yıllık 2 milyon euro ve bonuslar üzerinden bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Calciomercato'da yer alan habere göre Krunic, bu teklifi beğenmedi ve masadan kalktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Milan, yıldız oyuncuya yeni bir teklif yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Ancak 30 yaşındaki futbolcu Milan'dan Fenerbahçe'nin verdiği yıllık maaşı istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Milan ise bu teklife yaklaşamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Haberde oyuncunun anlaşmazlık durumunda sezon sonu takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Ancak Fenerbahçe yapacağı iyi bir teklifle oyuncuyu devre arasında kadrosuna katabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Juventus'un da Rade Krunic ile yakından ilgilendiği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!

Rade Krunic bu sezon 6 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Rade Krunic’ten Fenerbahçe talebi!


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