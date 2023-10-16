Abdullah Avcı Trabzonspor’un yeniden havaya girmesini istiyor!

Trabzon'a ayak bastığı ilk günden itibaren yoğun tempoda çalışan Abdullah Avcı , oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor. İlk döneminden örnekler veren Avcı'nın, "Çok kaliteli bir ekibiz hiçbir şey için çok geç değil" dediği öğrenildi.

ABDULLAH AVCI İŞİ SIKI TUTUYOR

İlk döneminde sakatlıkların önüne geçebilmek adına her antrenman öncesi ölçümler yaptıran Avcı, ikinci döneminde de bu işi sıkı tutuyor. Avcı'nın oyuncularına, "8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç değil" diyerek motive ettiği ve kadro kalitesinin çok iyi olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi.