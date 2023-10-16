Abdullah Avcı Trabzonspor’un yeniden havaya girmesini istiyor!

Trabzon'a ayak bastığı ilk günden itibaren yoğun tempoda çalışan Abdullah Avcı, oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor. İlk döneminden örnekler veren Avcı'nın, "Çok kaliteli bir ekibiz hiçbir şey için çok geç değil" dediği öğrenildi.
Trabzon'a ayak bastığı ilk günden itibaren yoğun tempoda çalışan Abdullah Avcı, oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıyor. İlk döneminden örnekler veren Avcı'nın, "Çok kaliteli bir ekibiz hiçbir şey için çok geç değil" dediği öğrenildi.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı ciddi bir değişime imza atmak istiyor. İkinci kez göreve geldiği Bordo-Mavililer'de ekibiyle birlikte yoğun tempoda çalışmalara başlayan tecrübeli çalıştırıcı, zamanının büyük bir bölümünü tesislerde geçiriyor.
ABDULLAH AVCI İŞİ SIKI TUTUYOR
İlk döneminde sakatlıkların önüne geçebilmek adına her antrenman öncesi ölçümler yaptıran Avcı, ikinci döneminde de bu işi sıkı tutuyor. Avcı'nın oyuncularına, "8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç değil" diyerek motive ettiği ve kadro kalitesinin çok iyi olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi.
SAVUNMAYA YENİ AYAR
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'yla birlikte takım içerisinde birçok mevkide değişim yaşanması bekleniyor. Abdullah Avcı'nın Baniya'nın yanında Denswil'e görev verme ihtimalinin de yüksek olduğu öğrenildi.