Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

2022-2023 sezonunda kiralık gittiği 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen İsmail Yüksek'e ön yargıyla bakmayan ve şans veren teknik direktör Jorge Jesus, yetenekli oyuncuyu parlatan isim oldu.
2022-2023 sezonunda kiralık gittiği 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen İsmail Yüksek'e ön yargıyla bakmayan ve şans veren teknik direktör Jorge Jesus, yetenekli oyuncuyu parlatan isim oldu.
O dönemde milli orta sahanın başka bir takıma tekrardan kiralanma ihtimali konuşulurken bile Portekizli teknik adam idman performanslarına bakarak talebesine güvendi.
Tecrübeli hoca, 32 maçta görev verdiği 24 yaşındaki futbolcunun savunma yönünü de geliştirdi.
İsmail'in, Bursaspor'dan geldiği dönemki piyasa değeri 350 bin Euro iken aynı sezonun devamında 4.8 milyon Euro'ya kadar yükseldi.
Gelişimini sürdüren İsmail Yüksek, Milli Takım'da Hırvatistan'a karşı sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti.
Modric, Brozovic, Kovacic gibi dünyaca ünlü yıldızlara sahada göz açtırmayan ve üstün bir performansla bire bir mücadelelerden galip ayrılan İsmail Yüksek, devlere göz kırptı.
İtalyan devi Milan ile Alman ekibi Bayer Leverkusen, genç yıldızı yakından takip eden takımlar arasında.
JORGE JESUS: AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMELİ
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugünlere gelmesinde emeği bir hayli fazla olan Jorge Jesus, Sabah'a açıklamalarda bulundu.
Deneyimli hoca İsmail Yüksek hakkında, ''Onun adına çok mutluyum. Hayallerinin gerçekleşmesi için çok çalıştı. Her zaman öğrenmek isteyen bir yapısı var.
Hırslı ve çok mücadeleci. Asla pes etmiyor. Aynı şekilde devam ettiği müddetçe çok iyi yerlere geleceğine eminim" ifadelerini kullandı.