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Jorge Jesus'tan İsmail Yüksek sözleri!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertlilerin ve milli takımın yıldızı İsmail Yüksek hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca son dönemde yükselişe geçen eski öğrencisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 15:39 Güncelleme 15 Ekim 2023, 15:39
Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

2022-2023 sezonunda kiralık gittiği 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen İsmail Yüksek'e ön yargıyla bakmayan ve şans veren teknik direktör Jorge Jesus, yetenekli oyuncuyu parlatan isim oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

O dönemde milli orta sahanın başka bir takıma tekrardan kiralanma ihtimali konuşulurken bile Portekizli teknik adam idman performanslarına bakarak talebesine güvendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

Tecrübeli hoca, 32 maçta görev verdiği 24 yaşındaki futbolcunun savunma yönünü de geliştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

İsmail'in, Bursaspor'dan geldiği dönemki piyasa değeri 350 bin Euro iken aynı sezonun devamında 4.8 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

Gelişimini sürdüren İsmail Yüksek, Milli Takım'da Hırvatistan'a karşı sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

Modric, Brozovic, Kovacic gibi dünyaca ünlü yıldızlara sahada göz açtırmayan ve üstün bir performansla bire bir mücadelelerden galip ayrılan İsmail Yüksek, devlere göz kırptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

İtalyan devi Milan ile Alman ekibi Bayer Leverkusen, genç yıldızı yakından takip eden takımlar arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

JORGE JESUS: AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETMELİ
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugünlere gelmesinde emeği bir hayli fazla olan Jorge Jesus, Sabah'a açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

Deneyimli hoca İsmail Yüksek hakkında, ''Onun adına çok mutluyum. Hayallerinin gerçekleşmesi için çok çalıştı. Her zaman öğrenmek isteyen bir yapısı var.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!

Hırslı ve çok mücadeleci. Asla pes etmiyor. Aynı şekilde devam ettiği müddetçe çok iyi yerlere geleceğine eminim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus’tan İsmail Yüksek sözleri!


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