Nenad Bjelica’ya kötü haber!

İskoç ekiplerinden Rangers'ta yeni teknik direktör belli oldu.Rangers, takımın başına Philippe Clement'in getirildiğini açıkladı. Belçikalı teknik adam, Rangers için yaptığı açıklamada, "Rangers'ın ynei teknik direktörü olmaktan onur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum" dedi.Rangers'ın daha önce takımın başına Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica'yı getirmek istediği iddia edilmişti. Bjelica, Rangers iddiaları için, "Ayrıntılara girmek istemiyorum. Türkiye'den ayrılmam kesinleştiğinde bazı temaslarım oldu. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etmişti.