PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Liverpool'da Salah'ın yerine sürpriz isim: Kulüp rekoru kırılabilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mohamed Salah'ın takımdan ayrılması halinde Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katmak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:31 Güncelleme 15 Ekim 2023, 16:31
Liverpool’da Salah’ın yerine sürpriz isim: Kulüp rekoru kırılabilir

Sezon öncesi Transfer döneminde adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Mohamed Salah'ın takımdan ayrılması halinde Liverpool yıldız oyuncunun yerini Bayern Münih'ten dolduracak.

Mirror'da yer alan haberde Salah'ın takımdan ayrılması halinde Premier Lig ekibinin Leroy Sane için teklif yapacağı belirtildi.

Haberde, Sane'nin olası transferinde kulüp rekorunun kırılabileceği ifade edildi.

Liverpool, son olarak Darwin Nunez'le kulüp rekorunu kırmış ve transfer için 80 milyon sterlin ödemişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Liverpool'da bu sezon 10 maçta süre alan Mohamed Salah, 6 gol ve 4 asist kaydetti.

Bayern Münih'te ise Leroy Sane, süre aldığı 11 maçta 7 kez ağları havalandırdı.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
Muhammed Durra’nın babası Cemal Durra 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı! İşgalci İsrail, Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti
Türk Telekom
SON DAKİKA