Edin Dzeko istatistiklerde zirvede!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, gösterdiği performans ve attığı gollerle sarı-lacivertli taraftarların gönlüne taht kurmuş durumda.Takıma katıldıktan sonra beklentileri karşılamayı başaran yıldız futbolcu teknik heyetin yüzünü güldürüyor.İsmail Kartal'ın da en güvendiği isimler arasında yer alan Boşnak yıldız, saha içi ve saha dışında takım arkadaşlarına örnek olmuş durumda.37 yaşındaki futbolcu istatistiklerde de ezeli rakiplerinin golcülerini geride bıraktı.Boşnak yıldız, attığı 6 golle krallık yarışında 8 gollu Icardi'nin arkasında yer alsa da Galatasaray'ın Arjantinli yıldızını birçok istatistikte geçti. Edin Dzeko, Vincent Aboubakar'a da fark atmış durumda.Dzeko, maç başına rakip ceza sahasında 7.84 oranında topla buluşurken, bu rakam Icardi'de 4.43 Aboubakar'da ise 3.54.Icardi, maç başına 1.72, Aboubakar 1.8 isabetli şut atarken Dzeko'da bu oran 1.99.Boşnak yıldız mac başına 4.39 gol fırsatı yakalıyor. Icardi, 3.57, Aboubakar ise 2.23…Dzeko'nun toplam gol beklentisi mac başına; 6.96… Icardi'nin ise 5.77, Aboubakar'ın da 2.95.Fenerbahçe'yle bu sezon Super Lig'de 8, Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maca çıkan Edin Dzeko, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.