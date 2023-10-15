SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Deniz Öncü Moto3'ün Endonezya ayağını 8. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen yarışında sekizinci oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:28 Güncelleme 15 Ekim 2023, 16:28
Deniz Öncü Moto3’ün Endonezya ayağını 8. sırada bitirdi
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 15. ayağında 8. oldu.

Şampiyonanın 15. yarışı, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki MT Helmets MSI takımından Diogo Moreira, damalı bayrağı da ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 5. cepten başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.

Puanını 155'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 54 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı 22 Ekim'de düzenlenecek.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Letonya’yı mağlup etti! Bekle bizi Almanya
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
Türk Telekom
SON DAKİKA