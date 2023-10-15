Fransızların Beşiktaş için Igor Tudor iddiası!

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu maçında kendi sahasında oynadığı Lugano maçında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılınca deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı.Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alan Beşiktaş yönetimi, o tarihe kadar takımı Burak Yılmaz'a emanet etme kararı almıştı. Siyah - beyazlılarda, genç çalıştırıcıya iki yeni yardımcı geldi.Bu isimler daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Toni Modric ile Hari Vukas...Igor Tudor ile uzun yıllar birlikte çalışan iki antrenörün Beşiktaş'a göreve başlaması, olanaüstü genel kurulun ardından Hırvat teknik adamın siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.Fransız Foot Mercato'nın Hırvat kaynaklardan derlediği habere göre; Igor Tudor, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmak üzere.Kariyerine İtalya'da devam etmek istemesine rağmen, aklına yatan bir teklif alamayan ve Suudi Arabistan'dan kendisiyle temasa geçen kulüple yaptığı görüşmelerde ilerleme olmayan 45 yaşındaki teknik adamın kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddia edildi.