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Fransızların Beşiktaş için Igor Tudor iddiası!

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni yönetimin belli olacağı Aralık ayına kadar takım Burak Yılmaz'a emanet edildi. Genç antrenörün yanına gelen iki Hırvat yardımcı akıllarda soru işareti yarattı.

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 18:33 Güncelleme 15 Ekim 2023, 18:33
Fransızların Beşiktaş için Igor Tudor iddiası!
Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu maçında kendi sahasında oynadığı Lugano maçında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılınca deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı.

BURAK YILMAZ'IN YANIN İKİ YENİ YARDIMCI GELDİ

Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alan Beşiktaş yönetimi, o tarihe kadar takımı Burak Yılmaz'a emanet etme kararı almıştı. Siyah - beyazlılarda, genç çalıştırıcıya iki yeni yardımcı geldi.

Bu isimler daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Toni Modric ile Hari Vukas...

FRANSIZLARIN TUDOR İDDİASI

Igor Tudor ile uzun yıllar birlikte çalışan iki antrenörün Beşiktaş'a göreve başlaması, olanaüstü genel kurulun ardından Hırvat teknik adamın siyah - beyazlıların yeni teknik direktörü olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Fransız Foot Mercato'nın Hırvat kaynaklardan derlediği habere göre; Igor Tudor, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmak üzere.

Kariyerine İtalya'da devam etmek istemesine rağmen, aklına yatan bir teklif alamayan ve Suudi Arabistan'dan kendisiyle temasa geçen kulüple yaptığı görüşmelerde ilerleme olmayan 45 yaşındaki teknik adamın kariyerine Türkiye'de devam edeceği iddia edildi.


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