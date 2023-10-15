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Beşiktaş'ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Konferans Ligi'nde oynan ve 2-0'dan 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası krize sürüklenen Beşiktaş'ta flaş gelişme! Başkan Ahmet Nur Çebi olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı almıştı. Siyah-beyazlı futbolcular da başkan konusunda tarafını seçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 14:55 Güncelleme 15 Ekim 2023, 14:55
Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Lider Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Kartal, bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayarak hedeflerinin uzağında kaldı.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'ndaki 2 müsabakada ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Trendyol Süper Lig'de 16 puanla 4., Konferans Ligi'nde 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Siyah-beyazlılarda 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrasında ortalık karışmış, teknik direktör Şenol Güneş istifa etmişti.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Beşiktaş yönetimi, uzun süren toplantıların ardından Güneş'in istifasını kabul ederek olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı almıştı.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

ÇEBİ'NİN KARARI BELLİ DEĞİL

Yönetimin bu kararı sonrasında adaylığını açıklayanlar ve adaylık için nabız yoklayan isimler oldu.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör sorununa geçici çözüm bularak Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz'ı seçime kadar takımın başına getirdi.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Henüz belli olmayan seçim tarihi, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Adaylık konusundaki kararı henüz belli olmayan Çebi, kararını büyük olasılıkla önümüzdeki hafta kamuoyuna duyuracak.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Mevcut başkan Çebi, yönetimde revizyona giderek aday olmayı düşünse de ailesi ve yakın çevresi adaylığa sıcak bakmıyor.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ, FUTBOLCULARDAN DESTEK

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, yapılan transferlerden beklenen karşılığın ve saha sonuçlarının alınamaması nedeneyli siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutuluyor.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Kartal'da başkan Ahmet Nur Çebi, defalarca istifaya davet edilmişti.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Buna karşılık siyah-beyazlı futbolculardan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Milliyet'in haberine göre; Kulüpte yaşanan olumsuz gelişmelerden kendilerini de sorumlu tutan oyuncular, başkan Çebi'ye destek verdi.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Kartal'ın futbolcuları,başkan Ahmet Nur Çebi'ye mesaj atarak görevde kalmasını istedi.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Çebi göreve gelmeden önce hem futbolcular hem de kulüp personeli maaşlar konusunda sorun yaşıyordu. Siyah-beyazlılar maaşlarını 3-4 ay gecikmeli olarak alabiliyordu.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!

Yaşanan bu olumsuzluğun Çebi ile birlikte sona ermesinin siyah-beyazlı futbolcuların kararında etkili olduğu söyleniyor.

Beşiktaş’ta yeni başkan kim olacak? Futbolcular tarafını seçti!


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