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Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakkında bahis soruşturması açılan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 16:50 Güncelleme 15 Ekim 2023, 16:50
Erden Timur’dan Zaniolo açıklaması!
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz. Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.

Zaniolo, hakkında açılan bahis soruşturmasının ardından İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise Zaniolo'nun, adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü. 24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.


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