Fenerbahçe’de Melissa Vargas tehlikesi

Türkiye A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in yıldızı Melissa Vargas, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Bohai Bank'ta forma giyecek. Vargas 2021'den beri formasını giydiği Çin ekibinde 3 şampiyonluk yaşadı.Melissa Vargas, voleybol sezonunun ilk yarısını Çin'de sezonun geri kalanını Fenerbahçe Opet'te geçiriyordu. Önceki sezonlarda Çin Ligi ocak ayında bittiği için Sultanlar Ligi'nin ara transfer döneminde yıldız oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp sarı lacivertlilerde oynuyordu.Çin Ligi'nin şampiyonluk favorisi Tianjin Bohai Bank'ta forma giyen Vargas için kötü haber Çin Voleybol Federasyonu'ndan geldi. Açıklanan yeni sezon takvimine göre Çin Voleybol Süper Ligi 4 Kasım 2023'te başlayacak ve 6 Şubat 2024'te sona erecek. Türkiye'de geçici transfer dönemi ise 31 Ocak 2024'te sona erecek. Vargas'ın takımı finale kalırsa milli oyuncu devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebilir.23 yaşındaki oyuncu, Çin Ligi'ne gideceği için Fenerbahçe'nin Vakıfbank'a kaybettiği Şampiyonlar Kupası finalinde oynayamamıştı.