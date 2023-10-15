Trabzonspor’da Joaquin Fernandez sevinci

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Joaquin Fernandez, kampta sakatlanmıştı.27 yaşındaki futbolcu, uzun süren tedavisinin ardından iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Savunmacı isim, milli arada tamamen hazır hale gelmeye çalışıyor.En son 23 Mayıs 2023'te La Liga'da Real Valladolid formasıyla Barcelona'ya karşı görev yapan oyuncunun maç oynamayı çok özlediğini söyleyerek "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa zamanda sahalara dönmek için elimden geleni yapıyorum" dedi.Teknik direktör Abdullah Avcı da onun bir an önce takıma katılmasını bekliyor. Böylece savunmadaki oyuncu yelpazesi genişlemiş olacak.