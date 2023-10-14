Vincenzo Montella sadece 21 günde Milli Takım’da küçük çaplı bir mucizeyi başardı! İşte Hırvatistan zaferi böyle geldi...

3-İNANDI VE ZAFERE İNANDIRDI İsmail Yüksek maç sonunda Montella'nın kendilerini maça nasıl motive ettiğini anlattı. İtalyan hoca ilk idman sonrası yapılan video analiz toplantısıyla beraber futbolcuların kafasına, "Beraberliği unutun, kazanacağız" mesajını adeta kazıdı. Soyunma odasındaki konuşmada zafere vurgu yaptı. Milli Takım, Hırvatistan önünde 3 puanı adeta maçtan önce kazandı.

4-TAKTİK ZEKASINI KULLANDI Montella çok iyi bir taktisyen olduğunu ilk maçta ortaya koydu. Rakibin güçlü merkezini İsmail-Salih enerji merkezi ile adeta dağıttı. Savunmaya Samet ve Cenk hamlesiyle Hırvatlar'ın yüksek top tehdidini ortadan kaldırdı. Kaliteli ama geri dönüşleri ağır rakip savunmaya karşı Barış Alper Yılmaz silahını kullandı. Çok hızlı hücumlarla, Dalic ve Hırvat takımını tamamen şaşırttı.





TÜRKLER BİZİ MAHVETTİ

A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yendiği maç, Hırvat basınında geniş yer buldu. Hırvatlar, millilerimizin maçı domine ettiğini ve 3 puanı hak ettiğini vurguladı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jutarnji List, "Dalic'in ateşlileri elemelerdeki ilk yenilgisi aldı" başlığına yer verdi. Haberin detayında, "Türkiye bizi mahvetti. Çok kötü, fikirsiz ve kansız gözüktük" denildi. Vecernji, "Kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi. Türkler savunmamızı her bölgeden geçti" yorumunu yaptı. 24 Sata, "Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan Milli Takımın seviyesinin çok altında performans izledik.

Takım ilk yarıda tanınmaz haldeydi, yedekler girince toparlandılar ancak gol atamadık" derken, Dbevnik ise "İlk yenilgi ağır oldu! Orta sahamız kötü oynadı" ifadesini kullandı.