Nicolo Zaniolo 3 yıl futboldan men edilme riskiyle karşı karşıya!

3 YIL MEN RİSKİ

Eğer Zaniolo'nun bahis yaptığı kesinleşirse, İtalya Spor Yasası 401 Sayılı Kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Cimbom'a 15 milyon Euro'ya mal olan Zaniolo için 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Aston Villa'nın 22.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor.

Zaniolo'nun annesi Francesca Costa üzerinden bahis oynadığı iddia edildi. Tüm hesaplarının inceleneceği ifade edilen Costa'nın iddiaların gerçek çıkması halinde ceza alma ihtimali bulunuyor.