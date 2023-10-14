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Nicolo Zaniolo 3 yıl futboldan men edilme riskiyle karşı karşıya!

A. Villa’ya kiralanan Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanıyor. Tablet ve bilgisayarı incelenen İtalyan yıldızın, 3 yıl men cezası alma riski bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Nicolo Zaniolo 3 yıl futboldan men edilme riskiyle karşı karşıya!

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zanilo, İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı. Cimbom'da Zaniolo ile ilgili ciddi bir endişe yaşanıyor.

BAHİS İDDİASI
Nicolo Zaniolo'nun eski takımı Roma'nın İtalya Kupası'nda yaptığı bir maça bahis oynadığı iddia edilmişti. Torino Savcılığı'na ifade veren futbolcunun telefonuyla birlikte tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik cihazlarına el koyuldu.

Bu cihazlarda yapılacak araştırmalar sonrası Zaniolo hakkında karar verilecek. Ayrıca Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın kampından da çıkarıldı. İddia edildiği gibi bahis oynamadığını ifade eden Nicolo Zaniolo, sadece online sitelerden poker oynadığını beyan etti.

3 YIL MEN RİSKİ
Eğer Zaniolo'nun bahis yaptığı kesinleşirse, İtalya Spor Yasası 401 Sayılı Kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Cimbom'a 15 milyon Euro'ya mal olan Zaniolo için 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Aston Villa'nın 22.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu bulunuyor.

Zaniolo'nun annesi Francesca Costa üzerinden bahis oynadığı iddia edildi. Tüm hesaplarının inceleneceği ifade edilen Costa'nın iddiaların gerçek çıkması halinde ceza alma ihtimali bulunuyor.

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