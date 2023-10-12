Anadolu Efes Real Madrid’e farklı kaybetti!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 23 sayı farkla 103-80 yenildi.

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle başlayan Real Madrid, 3. dakikada 11-5 öne geçti. Anadolu Efes, ilk 5 dakikada Larkin'in 5 sayı ve 2 asistlik etkili oyununa karşın diğer oyunculardan skor katkısı alamayınca 6. dakikada konuk ekip farkı çift hanelere taşıdı: 9-19. Lacivert-beyazlıların boş şutlardan yararlanamaması üzerine 8. dakikada İspanyol temsilcisi farkı 15 sayıya (9-24) kadar yükseltti. Erkan Yılmaz'ın oyuna dahil olmasıyla geri dönüşe imza atan Anadolu Efes, 15-0'lık seriyle farkı 2 sayıya (24-26) indirdi ve ilk periyot bu skorla sona erdi.

İkinci çeyreğe dışardan iyi başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada Beaubois'nın atışıyla eşitliği sağladı: 31-31. Savunmada sertliği artıran konuk ekip, 6-0'lık seri yakaladı. Serinin ardından üstünlüğü yeniden alan Real Madrid, Hezonja'nın üst üste üçlükleriyle 18. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-50. İlk yarı, İspanya temsilcisinin 55-41 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan misafir takım oldu. Kaptığı toplarla üst üste hızlı hücumları skora dönüştüren Real Madrid, 22. dakikada farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 43-62. Yabusele'nin boyalı alanda sayısıyla 25. dakikada maçta ilk kez farkı 20 sayının (48-69) üstüne çıkaran Real Madrid, final periyoduna 80-60 önde girdi.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Real Madrid, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 103-80 kazandı.

Anadolu Efes ikinci maçından mağlup ayrılırken, Real Madrid üst üste ikinci galibiyetine imza attı.

Müsabakayı, milli okçu Mete Gazoz ve Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da takip etti.

Anadolu Efes 24-26 Real MadridAnadolu Efes 41-55 Real MadridAnadolu Efes 60-80 Real MadridAnadolu Efes 80-103 Real Madrid