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Fenerbahçe'de sakat oyuncularda son durum

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolcuların durumu netlik kazanmaya başladı. Cengiz Ünder takıma katılırken; Emre Mor, Djiku ve King’in tedavilerine devam edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 12:41 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:41
Fenerbahçe’de sakat oyuncularda son durum
Fenerbahçe'de futbolculara verilen izin sona erdi. Ülkelerinin milli takımlarına seçilmeyen futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı.Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalara başladı.

Milli maçlar öncesi sakatlanan Joshua King ve sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.

Ayağında stres kırığı olan ve saha çalışmalarına başlayan Emre Mor'un ise kısa bir süre sonra takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'den ise iyi haber geldi.Tedavisi tamamlanan milli futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Ligin 5'inci haftasında Bitexen Antalyaspor'a karşı oynanan maçın 5'inci dakikasında sakatlanıp oyundan alınan 26 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde yırtık olduğu açıklanmıştı.

Cengiz Ünder, yaklaşık 1 ay süren tedavi sonrası forma giyebilecek seviyeye ulaştı.

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından 22 Ekim'de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.


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