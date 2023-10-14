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Gençlerbirliği'nde başkan Niyazi Akdaş oldu!

Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na yeniden Niyazi Akdaş seçildi. Kullanılan 178 oyun 167'sini alan Akdaş, tekrar başkanlığa getirildi. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 15:36 Güncelleme 14 Ekim 2023, 15:36
Gençlerbirliği’nde başkan Niyazi Akdaş oldu!
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Niyazi Akdaş seçildi.

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula, mevcut başkan Akdaş tek aday olarak girdi.

Kullanılan 178 oyun 167'sini alan Akdaş, tekrar başkanlığa getirildi. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Arif Ölmez, Ayhan Güney, Gaye Derekaya, Gün Emre İçer, İbrahim Ethem Koşar, İsmet Beltan, Kubilay Güvenç, Mehmet Soylu, Muhammed Fatih Gök, Oktay Yüksel, Osman Coşkun, Özgür Durşen, Seçkin Altınel, Servet Ülger, Sezgin Özkan, Sinan Aydın, Şanser Kadooğlu, Tolga Arslan.


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