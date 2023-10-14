Fenerbahçe futbolda kaybetmiyor!

Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı, Süper Lig'de oynadığı 8 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, toplamda ise 16 maçta 16 galibiyet aldı.
Fenerbahçe, erkek futbolundaki bu başarını kadın futboluna da taşıdı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ligde oynadığı 6 maçı da kazandı.
Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nın ligde aldığı sonuçlar:
Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK
Samsunspor 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir
MKE Ankaragücü 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor
Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın ligde aldığı sonuçlar:
Fenerbahçe 1-0 Gaziantep Asya
Hakkarigücü 0-5 Fenerbahçe
Ereğlispor 1-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 1207 Antalya
ALG Spor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Karagümrük