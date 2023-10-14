Fenerbahçe futbolda kaybetmiyor!

Fenerbahçe, erkek ve kadın futbol takımlarında lig maçlarında kaybetmiyor.Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı, Süper Lig'de oynadığı 8 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, toplamda ise 16 maçta 16 galibiyet aldı.Fenerbahçe, erkek futbolundaki bu başarını kadın futboluna da taşıdı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ligde oynadığı 6 maçı da kazandı.Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FKSamsunspor 0-2 FenerbahçeFenerbahçe 4-0 BaşakşehirMKE Ankaragücü 0-1 FenerbahçeFenerbahçe 3-2 AntalyasporAlanyaspor 0-1 FenerbahçeFenerbahçe 5-0 Çaykur RizesporKasımpaşa 0-2 FenerbahçeFenerbahçe 1-0 Gaziantep AsyaHakkarigücü 0-5 FenerbahçeEreğlispor 1-3 FenerbahçeFenerbahçe 4-0 1207 AntalyaALG Spor 1-2 FenerbahçeFenerbahçe 1-0 Karagümrük