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Cristiano Ronaldo: "Geleceği düşünmüyorum"

Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, maçın ardından, "Geleceği düşünmüyorum, her zaman anın tadını çıkarıyorum" şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 15:37 Güncelleme 14 Ekim 2023, 15:37
Cristiano Ronaldo: Geleceği düşünmüyorum
Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Slovakya ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iki gol atan Ronaldo, ülkesinin EURO2024'ü garantilemesi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Ronaldo, "Şu anda çok mutluyum. Milli Takım için oynamayı seviyorum. İyi oynadık. Portekiz elemeleri geçti çünkü harika bir takımı ve mükemmel bir teknik direktörümüz var." dedi.

Geleceği için de konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ne olacak? Geleceğimi düşünmüyorum, kısa vadeli düşünüyorum ve her zaman anın tadını çıkarmaya çalışıyorum" sözlerini sarf etti.

Ronaldo, Slovakya maçındaki golleriyle birlikte Milli Takım'daki gol sayısını 125'e yükseltmişti.


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