Cristiano Ronaldo: "Geleceği düşünmüyorum"

Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Slovakya ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmada iki gol atan Ronaldo, ülkesinin EURO2024'ü garantilemesi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.Ronaldo,dedi.Geleceği için de konuşan 38 yaşındaki futbolcu,sözlerini sarf etti.Ronaldo, Slovakya maçındaki golleriyle birlikte Milli Takım'daki gol sayısını 125'e yükseltmişti.