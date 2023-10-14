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Galatasaray'da forma çılgınlığı! 2 bin 599 TL’den satışa çıkartıldı kısa sürede tükendi

Cumhuriyetin 100. yılı şerefine Galatasaray’ın, 1923 yılında giydiği çubuklu formalar 2 bin 599 TL’den satışa çıkartıldı. Formalar kısa sürede tükendi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ekim TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Galatasaray’da forma çılgınlığı! 2 bin 599 TL’den satışa çıkartıldı kısa sürede tükendi

Galatasaray'ın 1923'te giydiği forma, Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine yenilendi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı forması 2.599 TL'den satışa çıkarıldı. Formaya ilginin çok fazla olduğu ve satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün forma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nın 1923'te giydiği forma, 100. yıl şerefine Galatasaray ailesiyle yenilenerek buluşuyor.

Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseli'yi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek." denildi.

SIMEONE'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti. Eyüpspor tesislerine gelen Arjantinli teknik adam, futbolcularla da tanıştı.

Bu ziyareti sosyal medyadan paylaşan Arda Turan, "Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim." dedi.



ASLAN'DA FLAŞ İSTİFA
Galatasaray'da flaşbir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, Başkan Yardımcılığı ve Dijital A.Ş Başkan vekilliği görevlerinden istifa etti. Özgörkey, "100'üncü yıl forması tüm Türkiye'de rekor üzerine rekor kırdı. Böyle bir günde her şey iyi giderken istifa kararı almamı da Galatasaraylılar ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

YIRTIK YOK ÇEVİRİ HATASI
Fas Milli Takımı Hakim Ziyech'in uyluk kasında yırtık olduğunu açıklamıştı. Ancak gelen bilgilere göre bu açıklamanın çeviri hatasından kaynaklandığı öğrenildi. Faslı yıldızın yeni bir sakatlık yaşamadığı, mevcut sakatlığının devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun milli ara sonrası Beşiktaş ile oynanacak derbide de forma giymesi beklenmiyor.

MAÇA HAZIR VE MOTİVEYİZ
Sultanlar lig'nde ilk maçına bugün THY karşında çıkacak Eczacıbaşı'nın oyuncusu Sinead Jack-Kısal "Tamamen hazır ve motive durumdayız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız" dedi.

NEWCASTLE BURN İLE UZATTI
İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, 31 yaşındaki defans oyuncusu Dan Burn'ün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Deneyimli futbolcu bu sezon 10 maçta 2 gole imza attı.



POLONYALILAR'IN KAHRAMANI
Polonya'nın Faroe Adaları'nı replasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta takımı adına bir gol kaydeden Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szyamnski, ülkesinde manşet oldu.

Başarılı oyuncu ile ilgili "Polonyalıların kahramanı" başlığıyla Faroe Adaları maçındaki performansı değerlendirildi. Polonya basını, Szymanski ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sahanın en iyilerinden biriydi. Zielinski'nin attığı pası iyi değerlendirdi ve skoru 1-0'a getirdi. Milli Takım kaptanıyla iyi bir işbirliği yaptı ve harika bir oyun sergiledi.

Formda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Polonyalı oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Zor şartlarda oynadık. Bu kadar kısa sürede kulübümüzdeki oyunumuzu milli takıma aktarabilmemiz çok güzel. Umarım bu yolda devam ederiz. Aldığımız 3 puanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.



SON BÖLÜMDE YIKILDI
THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşan Fenerbahçe Beko rakibine 77-74 mağlup oldu. ilk çeyreği 22-9 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci çeyrekte toparlansa da devreye 39-33 Valencia üstünlüğü ile gidildi. Final periyoduna 58-53 geride giren Fenerbahçe büyük çekişmenin yaşadığı son çeyrekte maçı uzatmaya götürme şanısını kullanamadı ve maçı kaybetti.



EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz dünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki genç hoca " Oyuncu arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Görevimin bilincindeyim. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım. Benim en büyük güvencem oyuncularım. Ben onlara yürekten inanıyorum" dedi. Yılmaz," Derbiye yüzde 100 hazır olacağız. Yeter ki milli takımlardaki oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönsünler. Çok ciddiyetle ve arzuyla çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışacağız"ifadelerini kullandı. Genç hoca, " Sakatlıkları bulunan Gedson ve Salih için, "Sağlık ekibimiz, derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse, onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş oyuncusudur. Ben umutluyum ve mutluyum. Onların yerine oynayacak olanlar da ellerinden geleni yapacaktır" dedi.

ÇEBİ DERBİYİ BEKLİYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin seçimle ilgili kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyordu. Ancak son gelen bilgilere göre Çebi'nin bu kararını değiştirdiği ve 21 Ekim'de Galatasaray ile oynanacak derbiden sonra yapacağı toplantıda aday olacağını açıklaması bekleniyor. Çebi'nin aday olması durumunda başkan adaylığı için isimleri geçen Tevfik Yamantürk ve Yıldırım Demirören gibi isimlerin Çebi'yi desteklemesi bekleniyor. Çebi'nin Aralık ayının ilk haftasında yapılması beklenen genel kurulda Hasan Arat'a karşı yarışması bekleniyor.


KOSOVA'YI RASHİCA SIRTLADI
EURO 2024 Elemeleri I Grubu karşılaşmasında Kosova deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı 3-0 yendi. 26 ile 71. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaşan Milot Rashica, 83. dakikada Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.


HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pasa yönelik istasyon çalışmalarıyla devam etti. Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Eric Bailly, Mert Günok, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bireysel çalıştı.



YENİDEN YAŞAYABİLİRİZ
YenidenTrabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı'nın oyuncularına ilk antrenmanda kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın, "Tekrar burada olmak, bu büyük bir camiada olmak gurur verici. Bu büyük kulüpte yaşadığımız çok güzel duygular var geçmişte de tarihinde de. Yine bunları yaşayabiliriz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Avcı'nın Bjelica dönemindeki 4-3-3'lük oyun formasyonunu da değiştirmesi ve şampiyonluk dönemindeki 4-2-3-1'lik oyun planına geri dönmesi bekleniyor. (Yunus Emre SEL)

AVCI'DAN UĞURCAN'A TEBRİK
Bu sezon Süper Lig'deki performansı nedeniyle eleştiriler alan Uğurcan Çakır, A Milli Takım'da adeta kendini buldu. Hırvatistan'a gol şansı tanımayan ve kalesinde devleşen Uğurcan'ı, Abdullah Avcı ve takım arkadaşları da tebrik etti.

ÜMİTLER'DEN FARKLI TARİFE
U21 Ümit Millî Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında konuk ettiği San Marino'yu 5-0 yendi. Milli Takıma galibiyeti getiren golleri 5. ve 37. dakikalarda Enis Destan ve 81, 83 ve 88'de attığı gollerle 7 dakika içinde hat trick yapan Erencan Yardımcı kaydetti.

INFANTİNO'DAN TAZİYE MESAJI
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ile İsrail halkına başsağlığı diledi. Infantino,"FIFA ve tüm uluslararası futbol camiası adına, Filistin ile İsrail Futbol Federasyonlarına en derin taziyelerimizi sunarız."dedi.

HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK
Yılport Samsunspor'un 54 yaşındaki Alman çalıştırıcısı Markus Gisdol, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak." ifadelerini kullandı.

FRANSA EURO 2024 YOLCUSU
EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, deplasmanda Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Fransa'nın gollerini 7 ve 53'te Mbappe atarken Hollanda'nın golü 83'te Hartman'dan geldi. Bu sonuçla Fransa Euro 2024'e katılmayı garantiledi.

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