Galatasaray’da forma çılgınlığı! 2 bin 599 TL’den satışa çıkartıldı kısa sürede tükendi

KOSOVA'YI RASHİCA SIRTLADI
EURO 2024 Elemeleri I Grubu karşılaşmasında Kosova deplasmanda karşılaştığı Andorra'yı 3-0 yendi. 26 ile 71. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaşan Milot Rashica, 83. dakikada Çaykur Rizesporlu Altin Zeqiri'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pasa yönelik istasyon çalışmalarıyla devam etti. Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Eric Bailly, Mert Günok, Salih Uçan ve Gedson Fernandes bireysel çalıştı.
YENİDEN YAŞAYABİLİRİZ
YenidenTrabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı'nın oyuncularına ilk antrenmanda kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın, "Tekrar burada olmak, bu büyük bir camiada olmak gurur verici. Bu büyük kulüpte yaşadığımız çok güzel duygular var geçmişte de tarihinde de. Yine bunları yaşayabiliriz" ifadelerini kullandığı belirtildi. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Avcı'nın Bjelica dönemindeki 4-3-3'lük oyun formasyonunu da değiştirmesi ve şampiyonluk dönemindeki 4-2-3-1'lik oyun planına geri dönmesi bekleniyor. (Yunus Emre SEL)
AVCI'DAN UĞURCAN'A TEBRİK
Bu sezon Süper Lig'deki performansı nedeniyle eleştiriler alan Uğurcan Çakır, A Milli Takım'da adeta kendini buldu. Hırvatistan'a gol şansı tanımayan ve kalesinde devleşen Uğurcan'ı, Abdullah Avcı ve takım arkadaşları da tebrik etti.
ÜMİTLER'DEN FARKLI TARİFE
U21 Ümit Millî Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında konuk ettiği San Marino'yu 5-0 yendi. Milli Takıma galibiyeti getiren golleri 5. ve 37. dakikalarda Enis Destan ve 81, 83 ve 88'de attığı gollerle 7 dakika içinde hat trick yapan Erencan Yardımcı kaydetti.
INFANTİNO'DAN TAZİYE MESAJI
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ile İsrail halkına başsağlığı diledi. Infantino,"FIFA ve tüm uluslararası futbol camiası adına, Filistin ile İsrail Futbol Federasyonlarına en derin taziyelerimizi sunarız."dedi.
HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK
Yılport Samsunspor'un 54 yaşındaki Alman çalıştırıcısı Markus Gisdol, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak." ifadelerini kullandı.
FRANSA EURO 2024 YOLCUSU
EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, deplasmanda Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Fransa'nın gollerini 7 ve 53'te Mbappe atarken Hollanda'nın golü 83'te Hartman'dan geldi. Bu sonuçla Fransa Euro 2024'e katılmayı garantiledi.