Galatasaray’da forma çılgınlığı! 2 bin 599 TL’den satışa çıkartıldı kısa sürede tükendi





ASLAN'DA FLAŞ İSTİFA

Galatasaray'da flaşbir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, Başkan Yardımcılığı ve Dijital A.Ş Başkan vekilliği görevlerinden istifa etti. Özgörkey, "100'üncü yıl forması tüm Türkiye'de rekor üzerine rekor kırdı. Böyle bir günde her şey iyi giderken istifa kararı almamı da Galatasaraylılar ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

YIRTIK YOK ÇEVİRİ HATASI

Fas Milli Takımı Hakim Ziyech'in uyluk kasında yırtık olduğunu açıklamıştı. Ancak gelen bilgilere göre bu açıklamanın çeviri hatasından kaynaklandığı öğrenildi. Faslı yıldızın yeni bir sakatlık yaşamadığı, mevcut sakatlığının devam ettiği ifade edildi. Yıldız futbolcunun milli ara sonrası Beşiktaş ile oynanacak derbide de forma giymesi beklenmiyor. MAÇA HAZIR VE MOTİVEYİZ

Sultanlar lig'nde ilk maçına bugün THY karşında çıkacak Eczacıbaşı'nın oyuncusu Sinead Jack-Kısal "Tamamen hazır ve motive durumdayız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız" dedi. NEWCASTLE BURN İLE UZATTI

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, 31 yaşındaki defans oyuncusu Dan Burn'ün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Deneyimli futbolcu bu sezon 10 maçta 2 gole imza attı.





POLONYALILAR'IN KAHRAMANI

Polonya'nın Faroe Adaları'nı replasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta takımı adına bir gol kaydeden Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szyamnski, ülkesinde manşet oldu. Başarılı oyuncu ile ilgili "Polonyalıların kahramanı" başlığıyla Faroe Adaları maçındaki performansı değerlendirildi. Polonya basını, Szymanski ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sahanın en iyilerinden biriydi. Zielinski'nin attığı pası iyi değerlendirdi ve skoru 1-0'a getirdi. Milli Takım kaptanıyla iyi bir işbirliği yaptı ve harika bir oyun sergiledi. Formda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Polonyalı oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Zor şartlarda oynadık. Bu kadar kısa sürede kulübümüzdeki oyunumuzu milli takıma aktarabilmemiz çok güzel. Umarım bu yolda devam ederiz. Aldığımız 3 puanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.





SON BÖLÜMDE YIKILDI

THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşan Fenerbahçe Beko rakibine 77-74 mağlup oldu. ilk çeyreği 22-9 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci çeyrekte toparlansa da devreye 39-33 Valencia üstünlüğü ile gidildi. Final periyoduna 58-53 geride giren Fenerbahçe büyük çekişmenin yaşadığı son çeyrekte maçı uzatmaya götürme şanısını kullanamadı ve maçı kaybetti.