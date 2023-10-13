Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Futbolun efsanesinin suçu ise bakın ne

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo bu kez akıllara zarar bir olayla karşı karşıya. Ronaldo'nun İran yasalarına göre suç işlediği ve 99 kırbaç cezasıyla yargılandığı belirtildi. Hem de bakın neden.