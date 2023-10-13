Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Futbolun efsanesinin suçu ise bakın ne

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından yaptığı Suudi Arabistan tercihini tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Şimdilerde Suudi Arabistan'da 'lüks'ü had safhada yaşayan Cristiano Ronaldo bu kez akıllara zarar bir olayla karşı karşıya. Ronaldo'nun İran yasalarına göre suç işlediği ve 99 kırbaç cezasıyla yargılandığı belirtildi. Hem de bakın neden.
Son dönemde futbola yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan'ın en sansasyonel transferi Cristiano Ronaldo olmuştu. Portekizli yıldız, Al Nassr'ın yolunu tutarak futbolda yeni bir dönemin açılmasına öncülük etmişti
Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile oynanacak karşılaşma için Tahran'a gitmişti.
Maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti.