Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Galatasaray, milli takım arasında çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.
Galatasaray, milli takım arasında çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.
Beşiktaş derbisiyle birlikte yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi için kolları sıvayan yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yollarını ayıracağı yıldızları belirledi.
Galatasaray'ın ara transfer dönemi oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
İyi bir teklif gelirse Nelsson ve Oliveira'nın satışı gündemde.
Bakambu ise yeterli bulunmuyor.
Arsenal ve Tottenham'ın kanca attığı Victor Nelsson, ülke basınına yaptığı açıklamada "Oynamazsam giderim" demişti.
Danimarkalı stoper, "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" diyerek yönetime veda mesajını vermişti.
Sarı-kırmızılılar 20 milyon euro civarı tekliflerde 24 yaşındaki futbolcunun satışına onay verecek.
Benzer şekilde Sergio Oliveria'nın da rotasyonda geriye düşmesi sebebiyle yolların ayrılması gündemde.
Önemli bir sorun da Gomis'in yerine alınan Cedric Bakambu'nun Galatasaray için yetersiz kalması.
Okan Buruk bu pozisyonda Barış Alper Yılmaz'ı Bakambu'nun önünde görüyor.
Devre arasında Bakambu'nun yerine bir forvet düşünülüyor.
Bakambu bu sezon Okan Buruk'un gözüne giremezken Demokratik Kongolu forvet, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.