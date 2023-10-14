SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele eden Galatasaray'da ara transfer dönemi yine hareketli geçecek. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, takımdan ayrılacak isimler için harekete geçti. Sarı kırmızılılarda 3 yıldızın satışı gündeme geldi. Biri ise henüz sezon başında gelmişti. İşte detaylar ve o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 12:21 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:21
Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Galatasaray, milli takım arasında çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Beşiktaş derbisiyle birlikte yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yollarını ayıracağı yıldızları belirledi.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Galatasaray'ın ara transfer dönemi oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

İyi bir teklif gelirse Nelsson ve Oliveira'nın satışı gündemde.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Bakambu ise yeterli bulunmuyor.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Arsenal ve Tottenham'ın kanca attığı Victor Nelsson, ülke basınına yaptığı açıklamada "Oynamazsam giderim" demişti.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Danimarkalı stoper, "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" diyerek yönetime veda mesajını vermişti.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Sarı-kırmızılılar 20 milyon euro civarı tekliflerde 24 yaşındaki futbolcunun satışına onay verecek.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Benzer şekilde Sergio Oliveria'nın da rotasyonda geriye düşmesi sebebiyle yolların ayrılması gündemde.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Önemli bir sorun da Gomis'in yerine alınan Cedric Bakambu'nun Galatasaray için yetersiz kalması.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Okan Buruk bu pozisyonda Barış Alper Yılmaz'ı Bakambu'nun önünde görüyor.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Devre arasında Bakambu'nun yerine bir forvet düşünülüyor.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...

Bakambu bu sezon Okan Buruk'un gözüne giremezken Demokratik Kongolu forvet, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Galatasaray’da 3 ayrılık birden! Sezon başında gelmişti...


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail’in uçakları gece boyunca ölüm kustu
Ekrem İmamoğlu icazete mi gidiyor? Kurultay öncesi ABD yolcusu!
Uğur Dündar’dan skandal yazı! Mescid-i Aksa’yı ve Filistinlileri hedef alan Siyonist teröre arka çıktı: Kudüs bizden değildir
SON DAKİKA