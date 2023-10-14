Fenerbahçeli 2 yıldıza dev kanca! Napoli derken...

İtalyan basınının iddiasına göre Serie A devi, A Milli Takımımızın Hırvatistan galibiyetinde de göz dolduran 2 Fenerbahçeli futbolcuya talip.

Serie A'da oynadığı 8 maçta topladığı 21 puanla ligde lider olan Milan, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Yaz transfer döneminde de bu mevkiler için çalışma yapan kırmızı-siyahlılar orta saha sorununu Yacine Adli ve Rade Krunic ile çözse de sol bek Theo Hernandez'e alternatif bulamadı.