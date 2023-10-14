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Fenerbahçeli 2 yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 16 karşılaşmanın tamamını kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, uzun süre unutulmayacak bir seriye de imza atmış oldu. Kanarya'nın bu performansının ardından oyuncularına da flaş teklifler gelmeye başladı. Özellikle Szymanksi'nin ismi Premier Lig devleriyle anılırken bir başka 2 isme ise İtalya'dan dev talip çıktı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 12:02 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:09
Fenerbahçeli 2 yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçın 16'sında da sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Kanarya, hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda lider konumda bulunuyor.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Bu performansla birlikte sarı lacivertlilerin birçok yıldızı dev takımların listesine girdi.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

İtalyan basınının iddiasına göre Serie A devi, A Milli Takımımızın Hırvatistan galibiyetinde de göz dolduran 2 Fenerbahçeli futbolcuya talip.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Serie A'da oynadığı 8 maçta topladığı 21 puanla ligde lider olan Milan, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Yaz transfer döneminde de bu mevkiler için çalışma yapan kırmızı-siyahlılar orta saha sorununu Yacine Adli ve Rade Krunic ile çözse de sol bek Theo Hernandez'e alternatif bulamadı.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

İtalyan basınından sempremilan.com, bu takviyeler için Fenerbahçe'den 2 milli futbolcunun ismini ortaya attı.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

HERNANDEZ'İN ALTERNATİFİ FERDİ
Bu isimlerden birincisi, Napoli'nin de gündemine gelen Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Theo Herhandez'i zorlayacak bir alternatif arayan Milan, devre arasında Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Çok yönlülüğüyle dikkat çeken 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

İSMAİL YÜKSEK LİSTEDE
İtalyan devinin sarı-lacivertlilerden gözüne kestirdiği bir diğer isim ise Hırvatistan maçının yıldızı İsmail Yüksek.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

İsmail, A Milli Takım'ımızın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakada Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsüne adım attırmayarak yıldızlaşmıştı.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Birçok önemli kulübün scoutları tarafından listeye alınan 24 yaşındaki futbolcu için sıraya giren yeni takım, İtalyan devi Milan.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Hırslı ve mücadeleci yapısıyla herkesin takdirini toplayan dinamik orta saha, Yacine Adli ve Rade Krunic'e alternatif olarak düşünülüyor.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 14 müsabakaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçeli yıldıza dev kanca! Napoli derken...


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