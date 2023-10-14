Zaniolo olayında şok gelişme! Ailesi de işin içine girdi

Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu olarak Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, şoke eden suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bahis skandalına adı karışan İtalyan futbolcunun 3 yıl süreyle futboldan men edilmesi gündeme geldi. Çizme medyasından gelen yeni iddiaya göre; Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı, bahis çetesini organize ettiği suçlamasıyla da soruşturulduğu öne sürüldü. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...