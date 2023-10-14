Zaniolo olayında şok gelişme! Ailesi de işin içine girdi

Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu olarak Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, şoke eden suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bahis skandalına adı karışan İtalyan futbolcunun 3 yıl süreyle futboldan men edilmesi gündeme geldi. Çizme medyasından gelen yeni iddiaya göre; Zaniolo'nun sadece bahis oynamakla kalmadığı, bahis çetesini organize ettiği suçlamasıyla da soruşturulduğu öne sürüldü. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
İtalyan futbolu bahis skandalıyla çalkalanıyor. Nicolo Zaniolo'nun da aralarında bulunduğu bir grup oyuncunun bahis oynadığı iddiaları hakkındaki soruşturma derinleştiriliyor.
Fagioli ile başlayan soruşturmada, Zaniolo ile birlikte Tonali ve Zalewski'nin de adı geçiyor.
TELEFON VE TABLETLERİNE EL KOYULDU!
Zaniolo ve Tonali milli takım kampı kadrosundan çıkarıldı. İki oyuncunun telefon ve bilgisayarlarına inceleme amaçlı el koyuldu.